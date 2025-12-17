Revolut, znany dotąd głównie z innowacyjnych rozwiązań finansowych, właśnie otwiera nowy rozdział swojej działalności w Polsce. Od 16 grudnia klienci mogą korzystać z pełnych usług telefonii komórkowej w ramach aplikacji Revolut.

Revolut wkracza na polski rynek telekomunikacyjny (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Wejście Revoluta na rynek telekomunikacyjny to poważne wyzwanie dla dotychczasowych liderów branży. Oferta brytyjskiego fintechu wyróżnia się nie tylko atrakcyjnymi cenami, ale także elastycznością i wygodą. Pakiety telefonii komórkowej dostępne są bezpośrednio z poziomu aplikacji, którą w Polsce posiada już ponad 5 milionów użytkowników. Ceny zaczynają się od 25 zł miesięcznie, co może okazać się szczególnie atrakcyjne dla osób szukających oszczędności i nowych rozwiązań.

Co znajdziemy w ofercie Revolut Mobile?

Nowa usługa obejmuje nielimitowane połączenia głosowe i SMS-y zarówno na terenie Polski, jak i w krajach Unii Europejskiej. Użytkownicy mogą wybierać spośród pakietów internetowych o wielkości 50 GB lub 200 GB, a także korzystać z internetu w roamingu na terenie UE bez dodatkowych opłat. Dodatkowo dzięki współpracy z firmą 1GLOBAL, Revolut zapewnia szybki i niezawodny dostęp do sieci 5G operatora Play.

Jednym z kluczowych atutów oferty jest brak konieczności podpisywania długoterminowych umów. Klienci mogą w każdej chwili zmienić lub zrezygnować z wybranego planu, co daje im pełną swobodę i kontrolę nad wydatkami. Dodatkowo istnieje możliwość zachowania dotychczasowego numeru telefonu lub skorzystania z nowego numeru udostępnionego przez Revolut.

Revolut Mobile to nie tylko standardowe usługi telekomunikacyjne. W każdym planie przewidziano możliwość rejestracji nawet trzech numerów, co pozwala na wygodne zarządzanie numerami rodzinnymi lub firmowymi. Koszt dodatkowego numeru to 10 zł miesięcznie. Dla osób ceniących bezpieczeństwo w sieci, dostępna jest opcja subskrypcji NordVPN, zapewniająca anonimowość i ochronę danych podczas korzystania z internetu.

Ciekawą nowością jest także Global Messaging Pass, czyli możliwość korzystania z popularnych komunikatorów poza granicami Unii Europejskiej. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób często podróżujących lub pracujących za granicą.

Polska liderem innowacji

Polska została wybrana jako pierwszy kraj na świecie, w którym Revolut uruchomił pełną wersję swojej usługi telekomunikacyjnej. Wcześniej, w ramach pilotażu, z podobnych rozwiązań mogli korzystać mieszkańcy Niemiec i Wielkiej Brytanii, jednak to właśnie polscy użytkownicy otrzymali dostęp do najbardziej rozbudowanej oferty.

Revolut już wcześniej testował rynek telekomunikacyjny, wprowadzając usługę eSIM, która pozwalała na korzystanie z pakietów danych w ponad 100 krajach na świecie. Nowa propozycja to jednak znacznie szerszy zakres usług, obejmujący pełną obsługę połączeń głosowych, SMS-ów i internetu.