"Europejski bohater"- mówi o Andrzeju Poczobucie szefowa PE Roberta Metsola. Działacz otrzyma zaproszenie do Parlamentu Europejskiego. "To bohater, który walczył za demokrację i wartości, które podzielamy" – oświadczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, komentując uwolnienie Andrzeja Poczobuta. W Brukseli i Strasburgu zapanowała radość, a eurodeputowani już przygotowują grunt pod wystąpienie polsko-białoruskiego dziennikarza.

Gratulowali nam i cieszyli się z nami nie tylko eurodeputowani naszego regionu jak Litwini, ale także Portugalczycy i Hiszpanie - mówi w rozmowie z RMF FM eurodeputowany KO Andrzej Halicki. Radość PE jest tym większa, że Andrzej Poczobut to laureat zeszłorocznej Nagrody im. Sacharowa - najwyższego wyróżnienia w dziedzinie praw człowieka, nazywanego często "europejskim Noblem".

Jego kandydaturę zgłosili do tej nagrody solidarnie i ponad politycznymi podziałami polscy eurodeputowani. Dbali także o to, żeby nazwisko Poczobuta pojawiało się w każdej rezolucji dotyczącej Białorusi. Ponieważ dziennikarz przebywał wówczas w kolonii karnej, podczas grudniowej ceremonii nagrodę w jego imieniu odebrała córka, Jana Poczobut.

Zaproszenie na forum PE

Jak ustaliła korespondentka RMF FM, ruszyły już formalne starania, by Andrzej Poczobut osobiście wygłosił przemówienie przed europarlamentem. Takie przemówienie na forum PE to jedna z najważniejszych form wyrażenia solidarności i nagłośnienia walki o prawa człowieka w UE.

Musi być jednak zdrowy, wrócić do sił, ale tak, zapraszamy do PE - potwierdził eurodeputowany KO Andrzej Halicki. Zapowiedział jednocześnie, że już jutro odbędą się rozmowy w tej sprawie z szefową PE, mające na celu ustalenie szczegółów wizyty.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, specjalną reakcję szykuje również szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

