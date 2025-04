"To bardzo niedobre, idące wbrew programowi lewicy zdarzenie" – mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, komentując obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Gość Piotra Salaka uważa, że koszt zmiany przedstawiony przez ministra finansów (4 mld zł) jest zupełnie niedoszacowany. Konieczny zapowiedział, że Lewica zgłosi projekt całkowitej likwidacji składki zdrowotnej i będzie chciała zastąpić ją podatkiem zdrowotnym.

Wojciech Konieczny / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Jako "antyspołeczne i idące wbrew zdrowemu rozsądkowi" wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny określił przyjęcie przez Sejm ustawy, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.

W czasie kampanii wyborczej wyciąga się temat nielogiczny, wbrew sytuacji, jaka jest w ochronie zdrowia i forsuje się go, w imię tego, że w innej sytuacji złożyło się jakąś obietnicę wyborczą, zresztą nie tak konkretną, jak się to teraz przedstawia i dąży się do tego, żeby za wszelką cenę uzyskać jakieś głosy jakichś grup osób, którym ta składka wydaje się za duża - mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 Konieczny.

To są pewne zachowania nieracjonalne - wskazywał polityk.

Nie chciałbym tego przedstawiać w kategoriach politycznych. To nie jest polityka, to jest zdrowie - argumentował.

Zobaczymy, jak się zachowa Senat, jak się zachowa prezydent. Zobaczymy, jak się to skończy - dodawał.

Wojciech Konieczny uważa, że kwota ok. 4 mld zł, którą minister finansów podał jako koszt zmian w składce, jest niedoszacowaniem.

Nie uwzględnia tego, ile osób będzie zainteresowanych przejściem z umów etatowych na kontraktowe, co spowoduje jeszcze większy spadek składki - zwracał uwagę rozmówca Piotra Salaka.

Kto uzupełni to, że przedsiębiorcy nie zapłacą tych składek? (...) Wygląda na to, że nauczyciele, renciści, ludzie na umowach-zlecenie - mówił Konieczny.

