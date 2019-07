Prezydent Gdańska prosi prezydenta Andrzeja Dudę o zawetowanie nowego prawa dotyczącego Westerplatte lub skierowanie go do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Oceniła, że ustawa jest świadectwem tego, jak PiS nie szanuje zdania innych.

Aleksandra Dulkiewicz / Adam Warżawa / PAP

W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.





Prezydent Gdańska w liście zwraca uwagę na tryb przyjęcia specustawy i wątpliwości czy zastrzeżenia wysuwane choćby przez prawników biur legislacyjnych zarówno Sejmu jak i Senatu.

Podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę, że jest to "pierwsza w historii Polski specustawa dotycząca upamiętnienia czy budowy muzeum". Do tej pory specustawy były takimi narzędziami, które ze względów bezpieczeństwa, ważnych inwestycji - typu przygotowanie do Euro 2012, typu budowa Gazoportu, typu budowa dróg - do takich procesów były używane w Rzeczypospolitej Polskiej (...). Dzisiaj jest zupełnie inaczej - podkreśliła.

List Aleksandry Dulkiewicz do prezydenta Andrzeja Dudy / Kuba Kaługa / RMF FM

Dulkiewicz oceniła, że ustawa o Westerplatte została przygotowana "tzw. trybem poselskim, czyli skróconą ścieżką, właśnie po to, by nie było szerokich konsultacji, rozmów, ustaleń".



Ja wielokrotnie usiłowałam, próbowałam rozmawiać, przedstawiać argumenty, mówiąc, że to jest zbyt ważne miejsce, zbyt ważna historia dla wszystkich Polek i Polaków, by kwestie upamiętnienia tych, którzy poświęcili tutaj swoje życie, na Westerplatte, by kwestia upamiętnienia września 1939 roku była robiona naprędce, bez rozmów z kombatantami, z muzealnikami, z tymi, którzy zajmują się pamięcią - zaznaczyła prezydent Gdańska.



Jak mówiła, "ta ustawa zapewne wejdzie w obieg prawny, ale będzie świadectwem tego, jak ta władza, władza Prawa i Sprawiedliwości, nie szanuje zdania innych". Będzie przestrogą dla wielu, dlaczego ta władza stoi w kontrze do obywateli, do ludzi, którzy chcą rozmawiać. Mam nadzieję, że tę przestrogę zrozumiemy jako obywatele i damy jej wyraz także podczas najbliższego głosowania w październiku - podkreśliła.

Dulkiewicz na konferencji powiedziała, że prezydent Andrzej Duda, jest w tej sprawie ostatnią nadzieją. List napisany został jeszcze wczoraj.

Dziś, kolejny raz, prezydent Gdańska zaprosiła do obecności na Westerplatte 1 września - w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

O to, czy możliwe jest spotkanie Andrzeja Dudy z Aleksandrą Dulkiewicz pytaliśmy Pawła Muchę. Minister zasugerował, że konieczna byłaby pisemna prośba od Aleksandry Dulkiewicz w tej sprawie, bo z jego wypowiedzi wynika, że zaproszenia z inicjatywy głowy państwa - raczej nie należy się spodziewać. Oficjalnie Paweł Mucha - w pojednawczym tonie - mówi, że Westerplatte musi łączyć a nie dzielić, a to argument używany przez obie strony tego sporu. Ale jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, Andrzej Duda chce szybko podpisać specustawę o Westerplatte - o czym informowaliśmy już w Faktach