Dzisiaj chcę zaprosić do wspólnego świętowania. 1 września o 4.45 spotkajmy się u stóp pomnika, razem z harcerzami, ale także zaprosiliśmy kilkanaście miast z całej Europy doświadczonych II wojną światową - powiedziała w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, kombatant kpt. Henryk Bajduszewski i harcmistrz Artur Lemański / Jan Dzban / PAP

Dzisiaj chcę zaprosić do wspólnego świętowania o 4.45 spotkajmy się u stóp pomnika (Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte), razem z harcerzami, ale także, jako miasto Gdańsk, zaprosiliśmy kilkanaście miast pamięci. Miast z całej Europy doświadczonych II wojną światową, które lekcje wojny odczytują nie tylko jako bohaterstwo żołnierza, ale przede wszystkim tragedię ludności cywilnej - podkreśliła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas piątkowej konferencji zorganizowanej na terenie Westerplatte.



Jak dodała "chcemy się spotykać co roku, o godzinie 4.45, by z jednej strony oddać hołd poległym, ale z drugiej, by przyświecało nam hasło: nigdy więcej wojny". Chciałabym, żeby to hasło było aktualne nie tylko 1 września, ale także w naszym życiu codziennym - stwierdziła prezydent Gdańska.



Prezydent komentuje specustawę ws. Westerplatte

W Sejmie o Westerplatte

Odnosząc się do przyjętej w czwartek przez Sejm specustawy ws. Westerplatte Aleksandra Dulkiewicz powiedziała: "Wczoraj byliśmy świadkami kolejnego etapu procesu legislacyjnego, który ma doprowadzić do tego, by to miejsce, w którym się znajdujemy, zostało przejęte przez państwo polskie. Nie byłoby pewnie w tym nic złego, gdybyśmy wszyscy jak tu jesteśmy - środowiska kombatanckie, historycy, muzealnicy, wszyscy wspólnie razem - przy jednym stole ustalili, jak ma wyglądać pamięć tego miejsca".- dodała.Aleksandrze Dulkiewicz towarzyszyli w czasie konferencji przedstawiciele kombatantów i harcerzy, w tym kpt. Henryk Bajduszewski ze Związku Kombatantów RP oraz harcmistrz ZHP Artur Lemański.- powiedział kpt. Bajduszewski.Aleksandra Dulkiewicz zaznaczyła, że dziś nie wiadomo na przykład, czy na Westerplatte pozostanie napis "Nigdy więcej wojny" oraz Pomnik Obrońców Wybrzeża, nie wiadomo też co się stanie z Wartownią nr 1, w której od 45 lat działa placówka muzealna podległa dziś Muzeum Gdańska.- powiedziała.Prezydent Gdańska przypomniała, że we wtorek odbędzie się posiedzenie komisji senackiej dotyczące projektu specustawy. Poinformowała, że wraz ze współpracownikami pojawi się na tym posiedzeniu.- powiedziała.Aleksandra Dulkiewicz poinformowała również na konferencji, że "miasto Gdańsk występuje na drogę prawną" wobec "jednego z tygodników, który opublikował kłamliwy materiał na temat gdańszczanek i gdańszczan". Zaznaczyła, że artykuł "mija się wielokrotnie z prawdą, podważa nasze przywiązanie do polskości". Dodała, że tygodnik ten "czerpie najwięcej korzyści ze spółek skarbu państwa, w ostatnich 5 latach to jest kilkadziesiąt milionów złotych".- powiedziała.- zaznaczyła Aleksandra Dulkiewicz.

Przyjęty w czwartek przez Sejm projekt ustawy "o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" wpłynął do Sejmu w maju.



Według jego autorów, posłów PiS, ustawa ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS chcą m.in., by Westerplatte - lepiej niż dotychczas - ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.



Specustawa zakłada budowę na terenie Westerplatte placówki muzealnej, która ma być oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka miałyby działać na terenach dziś będącym w gestii m.in. wojska i Straży Granicznej, ale też tych należących do miasta Gdańsk. Wśród tych ostatnich terenów są m.in. działki, na których zlokalizowana jest Wartownia nr 1, relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy wojskowej składnicy a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.



Władze Gdańska a także część środowiska muzealników i historyków, krytykowało specustawę od momentu złożenia jej projektu. Aleksandra Dulkiewicz oceniała, że ustawa ta jest próbą przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. Prezydent Gdańska prezentowała swoje stanowisko m.in. pod koniec czerwca, na spotkaniu z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem.



Wiceszef MKiDN zaproponował po rozmowie, by przedstawiciele miasta Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte i mieli wpływ na jego kształt.



Prezydent Gdańska poinformowała z kolei po spotkaniu, że złożyła Sellinowi ofertę, aby tereny miasta nadal pozostały jego własnością i zostały wniesione do powstającego Muzeum Westerplatte, a sama instytucja była współtworzona i współprowadzona przez samorząd i stronę rządową.