Była para prezydencka układa sobie życie po prezydenturze. W poniedziałek informowaliśmy o nowej pracy Andrzeja Dudy. Według medialnych doniesień nowe zajęcie znalazła także jego żona, Agata Kornhauser-Duda.

Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda / Beata Zawadzka / East News

Agata Kornhauser-Duda, według nieoficjalnych informacji TVN24, została doradczynią prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Wcześniej Agata Kornhauser-Duda pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w krakowskim liceum.

Andrzej Duda, który w sierpniu 2025 roku zakończył drugą kadencję jako prezydent RP, dołączył do rady nadzorczej fintechu ZEN.com z Rzeszowa.

Jak ustalił RMF FM, żona byłego prezydenta nie została zatrudniona w NBP. "W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP" - poinformował nas Narodowy Bank Polski.

Andrzej Duda z nową pracą

O swoim nowym zawodowym rozdziale Andrzej Duda opowiedział w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Po latach służby publicznej chcę wykorzystywać swoje doświadczenie do wspierania rozwoju technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę - podkreślił były prezydent.

Andrzej Duda tłumaczy, że decyzja o dołączeniu do ZEN.com wynika z podziwu dla przedsiębiorczości młodego zespołu oraz chęci wspierania innowacyjnych rozwiązań finansowych. Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. Chodzi o zbudowanie intuicyjnego ekosystemu finansowego, który będzie odpowiadał nie tylko młodym klientom, ale także starszym pokoleniom, coraz aktywniejszym cyfrowo - wyjaśnił Duda.