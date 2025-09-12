Do 30 lat więzienia grozi Afgańczykowi, który został w środę zatrzymany na granicy polsko-białoruskiej. Ahmad K. usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Odpowie m.in. za atak na polskich żołnierzy.

Polscy żołnierze przy granicy z Białorusią w Ozieranach Małych (zdj. arch.) / Artur Reszko / PAP

Prokuratura Okręgowa w Warszawie podała, że Ahmad K. był poszukiwany listem gończym.



Afgańczyk jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy z Białorusią. Nie podano szczegółowych informacji o tych incydentach. Mężczyzna miał też odgrywać ważną rolę w przemycie migrantów do Polski.

"Prokurator przedstawił Ahmadowi K. zarzut czynnej napaści na żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, przesłuchał w charakterze podejrzanego, a następnie skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie" - przekazała warszawska prokuratura w komunikacie.

Ahmad K. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 30 lat więzienia.