Obiecywanego od lat końca abonamentu RTV nie widać. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na środowym posiedzeniu przyjęła sprawozdanie roczne z działalności oraz podjęła decyzję w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ustalono wysokość opłaty abonamentowej w 2027 roku. Płacisz abonament? Sprawdź, co grozi za pominięcie tego obowiązku.

KRRiT przyjęła także sprawozdanie roczne z działalności za 2025 r. wraz ze zdaniem odrębnym członka KRRiT Tadeusza Kowalskiego, stanowiącym załącznik do dokumentu. Rada podjęła również uchwałę o przyjęciu informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji za 2025 r.

Rada przegłosowała pięć uchwał o przekazaniu spółkom mediów publicznych ponad 3 mln zł z abonamentu, w związku ze zwrotem tych środków z rachunku depozytowego Ministra Finansów.

Abonament RTV. Wysokość opłaty w 2027 roku

KRRiT ustaliła, że opłata abonamentowa w roku 2027 będzie wynosiła odpowiednio 10,80 zł - za jeden miesiąc używania odbiornika radiofonicznego oraz 34,50 zł - za jeden miesiąc używania odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego.

Nowe stawki wynikają z konieczności waloryzacji kwot w każdym roku, co przewiduje ustawa o opłatach abonamentowych - podkreślono. Ustalono także zniżki w przypadku opłacenia abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 roku.

W 2026 roku opłata za miesiąc za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie.

Kontrole i kary za niepłacenie abonamentu RTV

Wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają rejestracji dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie - przypomina Poczta Polska.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników.

Poczta Polska jest uprawniona do wykonywania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Decyzja Macieja Świrskiego

W lutym 2024 r. KRRiT pod przewodnictwem Macieja Świrskiego zdecydowała w uchwale, że środki z abonamentu RTV mają trafiać do depozytu sądowego. Uznała, że wypłata środków z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji. Wpływy abonamentowe zaczęły otrzymywać bezpośrednio tylko te spółki, których likwidacje prawomocnie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego.

Brak pieniędzy z abonamentu spowodował problemy finansowe mediów publicznych, które od dłuższego czasu domagały się od przewodniczącego Krajowej Rady odblokowania należnych im środków. W lipcu 2025 r. Sejm opowiedział się za pociągnięciem do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, zarzucając mu m.in. blokowanie środków z abonamentu dla publicznego radia i telewizji.