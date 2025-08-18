Kierowca toyoty doprowadził do sytuacji, która mogła skończyć się tragedią - nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale i wyprzedzał na skrzyżowaniu. 64-latek został ukarany surowym mandatem w wysokości 5 tys. zł i otrzymał 24 punkty karne. Policja udostępniła nagranie ze zdarzenia.

Brawura 64-latka skończyła się wysokim mandatem i punktami karnymi, fot. Policja Zachodniopomorska

Policjanci z grupy Speed zatrzymali kierowcę, który na drodze wojewódzkiej nr 142 stworzył zagrożenie dla innych kierujących.

Mężczyzna wykonał manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu, nie stosując się do oznakowania poziomego. Dodatkowo przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc ponad 100 km/h.

Za te wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł. Na jego konto trafiły również aż 24 punkty karne.

Policjanci przypominają, że droga wojewódzka nr 142 to miejsce, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych spowodowanych przez nieodpowiedzialnych kierowców. Funkcjonariusze grupy Speed regularnie patrolują trasę, aby zapobiegać podobnym sytuacjom.

Każdego dnia podejmujemy działania, by usuwać z dróg kierowców lekceważących przepisy. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy nie tylko od policji, ale przede wszystkim od nas samych - podkreślają funkcjonariusze.