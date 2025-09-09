Dwoje Polaków i Gruzin zostało zatrzymanych, gdy przewozili migrantów z Bliskiego Wschodu i Azji tzw. szlakiem bałkańskim do Unii Europejskiej. W busie Polaków znajdowało się 47 obywateli Syrii.

Zatrzymani migranci i kurierzy / Bieszczadzka Straż Graniczna /

Akcję przeprowadzono na terytorium Chorwacji oraz Słowenii.

W miniony piątek oraz niedzielę lokalne służby zatrzymały dwoje Polaków oraz Gruzina - kurierów przewożących migrantów z Bliskiego Wschodu i Azji tzw. szlakiem bałkańskim do UE - podała straż graniczna.

Kluczowe w tej sprawie były informacje przekazane przez śledczych z Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG.

W stolicy Słowenii Lubljanie zatrzymano Gruzina przewożącego w samochodzie osobowym pięciu obywateli Chin.

W północnej Chorwacji dwoje Polaków przewoziło w busie 47 obywateli Syrii. Byli przewożeni w przestrzeni ładunkowej busa, w skrajnie niebezpiecznych warunkach. Mieli trafić do Włoch, Austrii, Niemiec oraz Francji.

Sprawę prowadzą chorwaccy i słoweńscy policjanci.