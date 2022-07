Już 18 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę pieniędzy z programu "Dobry start". Według rządowych szacunków skorzysta z niego w tym roku ponad 4,4 mln dzieci.

"300+". Wkrótce ruszy wypłata pieniędzy / shutterstock / Shutterstock

Wnioski o 300 złotych na zakup wyprawki szkolnej można składać od 1 lipca do 30 listopada. Robi się to wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są trzy kanały: Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie dobry start, który został złożony do 31 sierpnia, ma czas do 30 września 2022 roku.

ZUS przyznał pierwsze kilkaset tysięcy świadczeń. Pierwsze środki zostaną wypłacone 18 lipca 2022 roku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia - wyjaśnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Jeśli ZUS zażąda uzupełnienia wniosku, wezwanie w tej sprawie zostanie umieszczone na profilu wnioskodawcy na portalu PUE ZUS, a dodatkowo dostanie on informację SMS-ową.