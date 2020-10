W szpitalu zmarł 27-letni mężczyzna zaatakowany przez nożownika w olsztyńskiej dzielnicy Jaroty. Rodzina zmarłego i policją proszą o pomoc w ustaleniu, kto jest napastnikiem. Na stronie internetowej komendy w Olsztynie opublikowano film z zapisu kamer monitoringu, na którym widać kobietę i mężczyznę.

Olsztyńska policja prosi o pomoc KMP Olsztyn /

Nieznana osoba zaatakowała 27-latka w nocy z soboty na niedzielę w okolicach tzw. wioski Smerfów przy ul. Krasickiego w dzielnicy Jaroty w Olsztynie. Rodzina mężczyzny przekazała, że został on zaatakowany nożem, ciosy zadano mu w plecy. Do zdarzenia doszło między 1 a 2 w nocy. 27-latek po kilku dniach zmarł w szpitalu.





O śmierci ofiary nożownika poinformowała krewna zmarłego w mediach społecznościowych.- napisała kuzynka zmarłego i kolejny raz zaapelowała o pomoc w ustaleniu sprawcy ataku.

Policja nie poinformowała opinii publicznej o ataku nożownika. Dopiero po upublicznieniu sprawy przez rodzinę ofiary olsztyńska komenda potwierdziła najpierw, że do takiego zdarzenia doszło. Kilka godzin później funkcjonariusze w komunikacie na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych poprosili wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o tym zdarzeniu, o kontakt. Opublikowano także film z zapisu kamer.

Cytat Morderca gdzieś się ukrywa, chodzi, żyje wśród nas. To mogło spotkać każdego. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkających w okolicy, każdego drobnego przedsiębiorcy, mającego sklepy lub inne działalności - ul. Burskiego, Boenigka, Krasickiego, oraz mniejszych uliczek nieopodal zdarzenia o przejrzenie monitoringu. Jeśli ktoś ma prywatną kamerę, w domu, samochodzie itp. również proszę by sprawdził czy nic się nie nagrało w nocy z 17-18 października. Proszę, pomóżcie nam znaleźć mordercę zaapelowała do internautów kuzynka zmarłego

Policja prosi o pomoc

Śledztwo w sprawie ataku nożownika w dzielnicy Jaroty prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Oficer prasowy olsztyńskiej policji Andrzej Jurkun poinformował z kolei, że do upublicznionych nagrań dotarli policjanci.

To zapis z kamer monitoringu z okolicy, w której doszło do ataku nożownika. Osoby te mogą się przyczynić się do wyjaśnienia sprawy - powiedział Jurkun.

Na filmie widać kobietę ubraną w czarną kurtkę typu ramoneska i czarne spodnie. Ma długie blond włosy, przy sobie trzyma dużą czarną torebkę. Towarzyszył jej mężczyzna ubrany w czerwoną lub bordową bluzę z kapturem. Był ubrany w ciemne dresowe spodnie.

Osoby, które rozpoznają utrwaloną na nagraniu parę, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. W dalszym ciągu zwracamy się również z apelem do wszystkich osób, które tej nocy w tym czasie poruszały się pieszo lub przejeżdżały ulicą Krasickiego na odcinku od ul. Barcza do ul. Boenigka w Olsztynie i były bezpośrednio świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje z nim związane, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 505 034 223 lub 47 73 134 24 - zaapelowała olsztyńska policja.