Mieszkańcy Opola dla powodzian! W centrum miasta odbywa się dziś tradycyjny Jarmark Franciszkański. W tym roku organizatorzy przekażą cały dochód dla osób z regionu poszkodowanych przez powódź.

Początkowo Jarmark Franciszkański, organizowany przez miasto Opole i Wspólnotę Zakonu Franciszkanów, miał odbyć się w połowie września, jednak ze względu na pogodę i powódź, termin przełożono na początek października.

Stoiska pełne regionalnych przysmaków

Jarmark, który potrwa do jutra, powinien przyciągnąć m.in. wielbicieli regionalnych przysmaków. Piekarze i pszczelarze już rozkładają swoje stoiska z pysznościami - relacjonowała o poranku reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Można spróbować franciszkańskich krówek, domowych wędlin i śląskich kołaczy. Nie brakuje przeróżnych serów i słodkości. Warto skusić się też na pajdę świeżego chleba, grubo posmarowaną smalcem.

To także okazja do zakupu unikalnych wyrobów rękodzielniczych. Na jarmarku nie brakuje stoisk z ręcznie robioną biżuterią, ubraniami czy koszykami wiklinowymi.

Weekend pod znakiem muzycznych występów

Weekend w Opolu będzie obfitował w muzyczne występy. Głównym punktem programu będzie koncert Haliny Frąckowiak, który rozpocznie się o 17:00.

Na scenie zaprezentuje się dziś orkiestra dęta z parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, a na wieczór uwielbienia zaprosi grupa muzyczna 3DNI 3NOCE.

W niedzielę natomiast czas umili zespół LOS COMPANIEROS z muzyką z Peru, Boliwii i Ekwadoru, Akademia Tańca Irlandzkiego SALAKE z Gliwic, laureaci 7. Przeglądu Piosenki Religijnej "Śpiewaj Panu Ziemio Cała" oraz Wspólnota Dawid z Opola.

Podczas jarmarku na scenie zaprezentują się również zespoły i pracownie działające na co dzień w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, takie jak: Zespół Pieśni i Tańca OPOLE, Studio EM, zespoły taneczne PECH i ADENA, a Studio Piosenki DEBIUT zaprosi opolan do świata muzyki z filmów Disneya. Z kolei "Muzyka przy świecach" to koncert arii barokowych i improwizacji organowych w wykonaniu Magdaleny Czekaj (sopran) i Macieja Lamma (organy), który odbędzie się w kościele oo. franciszkanów.

Zwiedzanie zakamarków klasztoru, plenerowy seans

Na tym nie koniec atrakcji. Dziś od 14:00 chętni mogą przekroczyć zamkniętą klasztorną furtę i zwiedzić na co dzień niedostępny kompleks, który jest jednym z najważniejszych zabytków miasta.

W programie jest także plenerowy pokaz filmu "Święty Franciszek z Asyżu". Seans odbędzie się w klasztornym ogrodzie.

W planie są także animacje dla dzieci oraz rodzinne warsztaty edukacyjno-artystyczne.

Tegoroczny Jarmark przebiega pod hasłem uwielbienia z okazji Jubileuszu 800-lecia Stygmatyzacji św. Franciszka z Asyżu. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu świętego. Stygmatyzacja miała miejsce w 1224 r. na górze La Verna we Włoszech, kiedy św. Franciszek otrzymał rany Jezusa na swoim ciele. Doświadczenie to miało ogromny wpływ na życie i nauczanie świętego, a także na rozwój ruchu franciszkańskiego.