Czoło fali wezbraniowej na Odrze minęło już Opole, nie wyrządzając szkód w mieście - przekazały Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W gotowości pozostaje znajdujący się w tym mieście polder Żelazna.

Stan Odry w Opolu / Michał Meissner / PAP

Jak przekazano w komunikacie gliwickiego RZGW, kulminacja fali na Odrze spodziewana była w Opolu w godzinach 18-20. Miasto zostało przygotowane na przejście fali i wysoki stan wody. Do pracy przygotowano polder Żelazna, jednak uruchomienie tego obiektu zależy od tempa przemieszczania się fali i jej wysokości.

Według ostatnich wskazań, ze środy ok. godz. 18., stan wody na Odrze w Opolu-Groszowicach wynosił 660 cm - 60 cm powyżej poziomu alarmowego, jednak to niewiele więcej wobec wskazań wobec poniedziałku i wtorku. W tym czasie brakowało ok. 20 cm, aby woda przewałem trafiła do czaszy polderu Żelazna.



Wody Odry zasadniczo mieszczą się w międzywalu. Wszystko za sprawą uruchomienia w optymalnym momencie zbiornika Racibórz Dolny, który przechwycił falę i wymiernie ją wypłaszczył, pochłaniając ok. 147 mln m sześc. wody. Na tę sytuację wpływ miał także polder Buków, który zmagazynował ponad 50 mln m sześc. wody - zaznaczyły Wody Polskie.



Przekazały, że Racibórz Dolny nadal pracuje zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą. Wobec zmniejszenia napływu wody Odry, poziom wody w zbiorniku samoczynnie obniżał się: o godz. 17. jego wypełnienie wynosiło ok. 129 mln m sześc. wody, czyli ok. 70 proc. pojemności.



Z uwagi na zmniejszony dopływ wody do zbiornika, stopniowo obniża się rzędna na obiekcie. Upusty denne pozostają zamknięte. Zbiornik pracuje prawidłowo. Jest stale dozorowany. Pracownicy prowadzą również kontrolę poprawności pracy aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innych elementów zbiornika - zapewniono w informacji gliwickiego RZGW.



Ta jednostka Wód Polskich dodała jednak, że ze względu na nasycenie zlewni Odry wodą i nadwyrężenie wałów wysokim jej stanem, trwało podwyższanie korpusów wałów oraz ich uszczelnianie i dociążanie w miejscach newralgicznych.

Jak długo będzie utrzymywał sie stan wód w korycie Odry?

Wysoki stan wód w korycie Odry będzie się utrzymywał przez najbliższe dni z uwagi na wysoki poziom wód w zbiorniku Racibórz Dolny oraz w dopływach do Odry poniżej zbiornika - napisano w komunikacie. Oznacza to tzw. długą falę.



Gliwicki RZGW poinformował ponadto o uszczelnieniu przez służby przesiąków w wale polderu Buków na odcinku o długości 150 metrów poprzez nasypywanie skarpy (łączna długość obwałowań polderu to ok. 14km). W tym czasie poziom wody w polderze Buków stopniowo się obniżał.

"Nadwyrężone obwałowania wymagają umocnień"

Wody Polskie zastrzegły, że nadwyrężone - wobec wysokich stanów wód na dopływach do Odry - obwałowania w kilku nadodrzańskich lokalizacjach w woj. opolskim wymagają umocnień.

Akcje doszczelniania kontynuowane są m.in. na odcinku Lasaki-Poborszów w miejscowości Koźle-Rogi, gdzie zdecydowano o podniesieniu lewostronnego korpusu obwałowania i wzmocnieniu go na długości ok. 1,6 km (przy czym nie sprawdziły się wtorkowe doniesienia dotyczące pęknięcia wału oraz powstających przesiąków).



Doszczelnianie kontynuowane jest też na odcinku Bierawa-Brzeźce (gdzie konieczne jest podniesienie prawobrzeżnego wału i jego umocnienie). Niezbędne okazało się też umocnienie lewostronnego wału Odry na odcinku około 200 metrów od strony odpowietrznej w miejscowości Narok - w rejonie stopnia wodnego Chróścice. Podobne działania trwają w gminie Dąbrowa.



Gliwicki RZGW przypomniał o obowiązującym bezwzględnym tymczasowym zakazie poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek na całym obszarze administracji tej jednostki. Zakaz obejmuje wszelkie poruszanie się po obwałowaniach rzek: piesze, kołowe, z użyciem jakichkolwiek pojazdów mechanicznych - do 20 września.