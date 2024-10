W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z usuwaniem skutków powodzi. Przepisy, które zakładają m.in. wsparcie dla kredytobiorców i zasiłek losowy na potrzeby edukacyjne dzieci, wejdą w życie w sobotę.

Stronie Śląskie po powodzi / Jacek Skóra / RMF FM

Nowe przepisy wesprą osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku wrześniowej powodzi.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw we wtorek; w czwartek nowelę bez poprawek przyjął Senat, tego samego dnia została podpisana przez Prezydenta RP. Nowe przepisy wchodzą w życie dzień po ogłoszeniu, tj. w sobotę, 5 października.

Pomoc dla kredytobiorców

Specustawa powodziowa oferuje dwie formy wsparcia dla poszkodowanych powodzią kredytobiorców.

Pierwsza jest skierowana do osób, które w wyniku powodzi całkowicie straciły źródło dochodu albo pracowały lub miały firmę na terenie objętym zalaniem. Tym osobom państwo przez 3 miesiące będzie spłacać kredyt hipoteczny - informuje Krzysztof Berenda, dziennikarz RMF FM.

Drugi rodzaj pomocy jest dla osób, których dom lub mieszkanie zostały uszkodzone albo zniszczone na skutek powodzi i które choć na chwilę straciły możliwości mieszkania. Tym osobom państwo będzie spłacać kredyt hipoteczny aż przez 12 miesięcy.

By dostać te pieniądze, trzeba pójść do swojego banku i tam poprosić o stosowny formularz. Składamy go u nas w banku i dodajemy oświadczenie, że zostaliśmy przez powódź poszkodowani. Pieniądze za pośrednictwem naszego banku będzie nam wypłacać Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - mówi dziennikarz RMF FM.

Pieniądze dla uczniów i ich rodziców

Specustawa przewiduje też "jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne" w wysokości 1000 zł. Mogą z niego skorzystać rodzice przedszkolaków i uczniów. Chodzi o dzieci, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi, np. mieszkają w dotkniętej kataklizmem gminie albo ich szkoła lub przedszkole znajduje się na terenie objętym powodzią.

Wniosek składa się w urzędzie gminy. Będzie można to zrobić już w przyszłym tygodniu. Urząd będzie miał 2 dni na wypłacenie tych pieniędzy. Co ważne, nie ma tu kryterium dochodowego.

Te pieniądze mają pójść np. na kupno nowych książek, wyprawki szkolnej, dojazdy do szkoły w innej miejscowości, jeżeli macierzysta placówka została zniszczona przez wodę albo przeznaczona na sztab lub magazyn kryzysowy.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Specustawa powodziowa stanowi także, że nadwyżka sprzętu z programu "Laptop dla ucznia" trafi do szkół dotkniętych powodzią i do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Według rządowych szacunków chodzi o 19 tys. komputerów.

Pomoc dla przedsiębiorców

W specustawie znalazł się również mechanizm pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi. Mają oni otrzymać 16 tys. zł na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia w ZUS lub równowartość 75 proc. średniomiesięcznego przychodu osiągniętego rok wcześniej. Pomocą objęci zostaną prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność sezonową, czyli osoby korzystające z umowy-zlecenia. Pułap wsparcia dla jednego przedsiębiorcy określono na milion złotych, a na pomoc dla dotkniętych przez powódź firm zarezerwowano miliard złotych.

Większe zasiłki

Ustawa przewiduje też zwiększenie do 1000 zł zasiłku dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej poszkodowanej w wyniku powodzi w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez tę rodzinę lub osobę.

Na ten cel przeznaczone mają być dodatkowe pieniądze z budżetu państwa w kwocie 25 mln zł, pochodzące z rezerwy celowej.

Dodatkowy płatny urlop

Zgodnie z ustawą pracownik poszkodowany w powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu: do 20 dni na usuwanie skutków żywiołu. Pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za czas tego urlopu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zawieszenie postępowań cywilnych i sądowo-administracyjnych

Nowe przepisy umożliwiają zawieszenie postępowania cywilnego lub sądowo-administracyjnego z urzędu w związku z sytuacją powodziową i niemożnością wzięcia udziału w postępowaniu, a także zawieszenie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (np. wniesienie odwołania, zażalenia, skargi, sprzeciwu).