"Dziś 18. rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Polska i cała Europa zdają w tym czasie prawdziwy egzamin dojrzałości; zjednoczona, solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków, musimy obronić to marzenie dla przyszłych pokoleń" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Polska weszła do UE 1 maja 2004 r. / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Dziś 18. rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Polska i cała Europa zdają w tym czasie prawdziwy egzamin dojrzałości. Zjednoczona, solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. Musimy obronić to marzenie dla przyszłych pokoleń" - napisał szef rządu na Twitterze i Facebooku.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.



Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Pokolenie Unii Europejskiej" wynika, że od tego czasu polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85 proc. Dzięki akcesji średnioroczny wzrost gospodarczy był wyższy o 1,04 pkt. proc., napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 4,07 proc., a wartość eksportu o 3,2 proc. Korzyści z przynależności do UE odczuwa zdecydowana większość Polaków.



Według raportu pozytywne skutki akcesji do UE dostrzega przeważająca część polskiego społeczeństwa. 80,1 proc. dorosłych mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym docenia ekonomiczne korzyści z członkostwa w UE. 79,0 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia, a 82,2 proc. wiąże akcesję z poprawą sytuacji na rynku pracy.



Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi. Wspólnota jest też największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów. Podstawą jednolitego rynku są tzw. cztery swobody - swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, które zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.