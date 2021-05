Za znieważenie swojej nauczycielki odpowie 15-letni uczeń z Tarnowa w woj. małopolskim, który wyraził się o niej w sposób wulgarny podczas lekcji prowadzonej w systemie zdalnym. Kobieta zgłosiła zdarzenie na policję. Teraz sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował, że

Do zdarzenia doszło podczas jednej z kwietniowych lekcji języka hiszpańskiego, w której 15-letni chłopak nie uczestniczył, bo w tym samym czasie grał z kolegami na komputerze. Zapomniał przy tym, że nie wyciszył mikrofonu i w wulgarny sposób wyraził się do znajomych o swojej nauczycielce, a ta uznała za stosowne zgłosić zachowanie ucznia policji - przekazał rzecznik.



Zdarzeniem zajęli się tarnowscy funkcjonariusze, którzy przesłuchali nastolatka "w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego", a następnie przekazali akta sprawy do sądu rodzinnego.



Gleń przypomniał, że "polskie prawo gwarantuje nauczycielom ochronę na równi z policjantami i innymi funkcjonariuszami publicznymi". W związku z tym pedagodzy w czasie swojej pracy, "mają zapewnioną dokładnie taką samą ochronę jak funkcjonariusze na służbie".

W konsekwencji ściganie przestępstw w nich wymierzonych ścigane jest z urzędu, a sprawcom grożą kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku - podał rzecznik.