13 osób zostało rannych w zderzeniu samochodu ciężarowego z busem na drodze krajowej 82 na odcinku Łęczna - Lublin, w miejscowości Zofiówka (Lubelskie). Policja poszukuje kierowcy ciężarówki, który uciekł z miejsca wypadku. Trasa jest zablokowana.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 6.40 na 19. km drogi krajowej nr 82 w Zofiówce. Według pierwszej wersji wydarzeń kierowca busa wyjechał z przystanku wprost pod jadącą w tym samym kierunku ciężarówkę. Doszło do bocznego zderzenia, a następnie bus wpadł na prawy bok do rowu.

Po przesłuchaniu światków okazało się jednak, że bus jechał swoim pasem prawidłowo. To kierowca ciężarówki jadący z przeciwnej strony, od Lublina w kierunku Łęcznej, miał przekroczyć oś jezdni i bokiem uderzyć w busa. Ten odbił się i wpadł do rowu. Po tym kierowca ciężarówki odjechał. Poszukuje go policja.

W wypadku 13 osób zostało rannych, są to głównie urazy rąk i nóg. 3 osoby zabrano do szpitala, 5 opatrzono w karetkach, a kolejne 5 strażacy przewieźli do miejscowej remizy, żeby ochronić je przed zimnem. Nikt poważnie nie ucierpiał.

Na miejscu pracują służby. Droga jest w tej chwili zablokowana. Policja kieruje ruch na objazd przez Kijany. Przewidywany czas trwania utrudnień wynosi około godziny.