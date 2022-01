Zniszczenia w 12 mieszkaniach to efekt sobotniego pożaru w wieżowcu przy ul. Gagarina w Toruniu. Trzy osoby zostały poszkodowane. Mieszkańcy dwóch kondygnacji budynku nadal nie mogą wrócić do swoich lokali.

Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na dziewiątym piętrze wieżowca przy ul. Gagarina w Toruniu.



Z pożarem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Mieszkanie, w którym wybuchł pożar, całkowicie spłonęło. Łącznie zniszczenia są w dwunastu lokalach - przekazał kpt. Przemysław Baniecki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.



Ewakuowanych zostało 20 mieszkańców bloku. 7 osób, które mieszkały na dziewiątym i dziesiątym piętrze w klatce schodowej, w której wybuchł pożar, do tej pory nie może wrócić do swoich mieszkań. Zaproponowano im lokale zastępcze, ale nie skorzystały z tej możliwości i zorganizowały sobie nocleg we własnym zakresie.



Ranne zostały trzy osoby. To dwie kobiety mieszkające na jedenastym piętrze, a także strażak z PSP. Panie podtrute zostały dymem. Strażak ucierpiał w wyniku pęknięcia szyby podczas gaszenia ognia - wskazał kpt. Baniecki.



Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona.