Kilka zastępów straży pożarnej walczy z pożarem przy ulicy Gagarina w Toruniu. Ewakuowani zostali mieszkańcy 11 lokali z bloku, w którym pojawił się ogień.

/ Zdjęcie nadesłane do redakcji / RMF FM

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 18:00 - pożar wybuchł w jednym z mieszkań w wieżowcu przy ulicy Gagarina. Podinsp. Wioletta Dąbrowska, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, informuje, że 71-letnia kobieta poczuła zapach dymu i poinformowała sąsiada, który wezwał służby.

Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu kpt. Przemysław Baniecki poinformował, że 11 mieszkań zostało ewakuowanych. Dla mieszkańców podstawiono autobus komunikacji miejskiej, w którym mogą schronić się przed chłodem.

W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały ranne - to strażak biorący udział w akcji, który doznał urazu ręki i mieszkanka budynku, również z urazem ręki. Trzecia poszkodowana to kobieta, która została przewieziona do szpitala z podejrzeniem zatrucia dymem.

Jedno z mieszkań zostało doszczętnie zniszczone.