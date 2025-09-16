To będzie prawdziwa kosmiczna lekcja! Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w historii na orbicie i pierwszy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), wyrusza w ogólnopolską trasę edukacyjną. Od 6 października do 19 grudnia odwiedzi 17 miast, by spotkać się ze studentami i uczniami, opowiadając o polskiej misji IGNIS i tajnikach pracy astronauty.

Polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas konferencji prasowej „IGNIS - Polska sięga gwiazd”, zapowiadającej ogólnopolską trasę technologiczno-naukową misji IGNIS / Radek Pietruszka / PAP

Polska sięga gwiazd - rusza trasa "IGNIS"

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) oficjalnie ogłosiła start wyjątkowego projektu. Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), już w październiku wyrusza w trasę po Polsce. Podczas spotkań z młodzieżą i studentami będzie dzielił się doświadczeniami z misji IGNIS, pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej na ISS.

Trasa "IGNIS - Polska sięga gwiazd" obejmie 17 miast. W planie są wykłady, warsztaty i pokazy nowoczesnych technologii kosmicznych. Astronaucie będą towarzyszyć naukowcy, którzy współtworzyli eksperymenty przeprowadzane na ISS.

Podczas spotkań Uznański-Wiśniewski opowie o kulisach swojej pracy w Kosmosie, o eksperymentach prowadzonych w warunkach mikrograwitacji oraz o potencjale polskiego sektora kosmicznego. Ten Tour to okazja, żeby podzielić się moim doświadczeniem astronauty misji IGNIS, a także moim doświadczeniem inżynierskim, i rozmawiać o budowaniu polskiej technologii kosmicznej przyszłości. Mam nadzieję, że te spotkania staną się pierwszym prawdziwym polskim Space Master Class - zapowiada astronauta.

W ramach polskiej misji IGNIS na ISS Uznański-Wiśniewski wykonał 13 eksperymentów naukowych i technologicznych oraz aż 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Całe moje życie było dosyć mocno zorientowane na współpracę, bardzo szeroką, międzynarodową, technologiczną, jak również na dzielenie się swoją wiedzą. (...) Nie mogę się doczekać tego pierwszego wykładu, który odbędzie się na Politechnice Warszawskiej - dodaje.

Nauka przyszłości i inspiracja dla młodych

Projekt to nie tylko spotkania ze studentami - przewidziano także cztery wydarzenia dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jak podkreśla prezes POLSA Marta Wachowicz: Mam nadzieję, że już za kilka lat część z uczestników tych spotkań zasili kadry intensywnie rozwijającego się w Polsce sektora kosmicznego. Większość wykładów będzie transmitowana online.

Minister nauki Marcin Kulasek dodaje: Trasa naukowa będzie potężną dawką inspiracji, pełną konkretnych historii z orbity i opowieści o eksperymentach, które mają realny potencjał zmieniać nasze życie tu, na Ziemi. Dla mnie to również osobista historia o tym, że odwaga i pasja potrafią przesuwać granice, zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i w nauce.

Gdzie śledzić trasę IGNIS?

Wszystkie szczegóły dotyczące trasy, harmonogramu i transmisji online znajdziecie na stronie misji IGNIS (plinspace.pl) oraz w mediach społecznościowych organizatorów.