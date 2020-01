Kancelaria Prezydenta przygotowuje się na Światowe Forum Holocaustu, które odbędzie się jeszcze w tym tygodniu w Izraelu. Powołano sztab kryzysowy, a w zagranicznej prasie ma ukazać się seria artykułów o historii Polski. Milionowe straty mogą odnotować 34 samorządy, które ulokowały swoje pieniądze w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, który został przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jak ustalili dziennikarze RMF FM: klienci indywidualni odzyskają swoje oszczędności, jednak samorządy nie mają takiej gwarancji. Niepokojące informacje napływają z Chin: komisja zdrowia narodowego potwierdziła, że wirusem podobnym do SARS można zarazić się nie tylko od zwierząt, ale też bezpośrednio od ludzi. Zarażenia nowym wirusem odnotowano już w Tajlandii, gdzie trwa obecnie szczyt sezonu turystycznego. Prezydent Andrzej Duda przedstawił skład nowej Państwowej Komisji Wyborczej, aż siedmiu jej członków wybrał Sejm. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek? Sprawdź w specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM.

Sędzia Juszczyszyn jednak pojedzie służbowo do Warszawy. Głośna decyzja jego przełożonego uchylona

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn wybierze się jednak jutro służbowo do Warszawy, by w Kancelarii Sejmu osobiście zapoznać się z listami poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Głośna decyzja jego przełożonego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nowej KRS Macieja Nawackiego, który nie zgodził się na ten wyjazd, została uchylona przez jednego z wiceprezesów tego sądu.

Co istotne, bez znaczenia jest w tej historii podnoszona przez Macieja Nawackiego sprawa kosztów wyjazdu. Odmawiając wydania sędziemu Juszczyszynowi polecenia służbowego wyjazdu do Warszawy, prezes Nawacki tłumaczył m.in., że "nie będzie płacił z publicznych pieniędzy za łamanie prawa".

Paweł Juszczyszyn pojedzie jednak jutro do Warszawy służbowym autem Sądu Okręgowego w Olsztynie, a nie Sądu Rejonowego - właśnie bowiem przed Sądem Okręgowym toczy się sprawa apelacyjna, w ramach której sędzia Juszczyszyn zażądał ujawnienia list poparcia do nowej KRS.

Prezydent powołał nową PKW. "PKW gwarantuje funkcjonowanie demokracji"

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek powołał nową Państwową Komisję Wyborczą. Nową - bo po raz pierwszy w historii - siedmiu z dziewięciu jej przedstawicieli wybrał Sejm. Po jednym wskazały TK i NSA. PKW jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowania demokracji w jej najbardziej sztandarowym wymiarze, jakim są wybory - powiedział. W PKW zasiądzie siedmiu członków wskazanych przez Sejm, a dwóch pochodzących ze wskazania Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sztab kryzysowy i seria wywiadów. Prezydent i rząd szykują się na obchody w Jerozolimie

W Kancelarii Prezydenta powstaje sztab kryzysowy. Z kolei w zagranicznej prasie w najbliższym czasie mają się ukazać teksty o historii Polski.



W ten sposób Kancelarie Prezydenta i Premiera szykują się na czwartek - informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Tego dnia w Izraelu odbędzie się Światowe Forum Holocaustu, które ma upamiętniać 75. rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz.



Milionowe straty samorządów. Miały pieniądze w Podkarpackim Banku Spółdzielczym

Nawet kilkadziesiąt milionów złotych strat mogą ponieść samorządy, które trzymały swoje pieniądze w Podkarpackim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku. W piątek bank został przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Od jutra klienci indywidualnie mają mieć dostęp do swoich środków, część pieniędzy samorządów może jednak przepaść.

Tysiące poszkodowanych przedsiębiorców. Akt oskarżenie ws. wielomilionowych oszustw

Ponad 3,5 miliona złotych mieli wyłudzić właściciele firm oferujących usługi internetowe. Pokrzywdzonych jest ponad 5 i pół tysiąca przedsiębiorców z całego kraju. Prokuratura Okręgowa w Katowicach właśnie zakończyła śledztwo w tej sprawie i przesłała do sądu akt oskarżenia. Liczy on prawie 1500 stron, a w czasie śledztwa zgromadzono blisko 600 tomów akt.



Notariusze oskarżeni ws. lichwy mieszkaniowej. Dziesiątki poszkodowanych

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom w sprawie tzw. lichwy mieszkaniowej. Wśród oskarżonych znaleźli się kierujący grupą przestępczą oraz trzej notariusze. Ofiarami grupy przestępczej padło 50 osób z całego kraju. Zgodnie z zapisami w zawieranych umowach - poszkodowani, jeśli nie spłacili pożyczki w terminie, musieli w ciągu kilku godzin opuszczać swoje domu, opornym dokwaterowywano obce osoby, które niszczyły nieruchomości.

Niepokojące doniesienia z Chin. Nowy wirus podobny do SARS przenosi się z człowieka na człowieka

Chińska komisja zdrowia narodowego potwierdziła najgorsze obawy: nowy wirus podobny do SARS przenosi się bezpośrednio między ludźmi. Potwierdza to przypadek zarażenia się dwóch pracowników służby zdrowia.

Brad Pitt i Jennifer Aniston spotkali się na gali SAG Awards. W sieci zawrzało!

Kuluarowe spotkanie Brada Pitta i Jennifer Aniston podczas gali rozdania nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów rozgrzało światowe media do czerwoności!

Pitt zdobył nagrodę za drugoplanową rolę w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Aniston z kolei wyróżniono za występ w serialu "The Morning Show".

Jednak to nie nagrody, z którymi aktorzy wyszli z gali, wzbudziły największe zainteresowanie. W sieci zaroiło się od nagrań i zdjęć dokumentujących m.in. spotkanie byłych małżonków w kuluarach gali - i lawina spekulacji ruszyła.

Zobaczcie sami!

