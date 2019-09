Za nami kolejna debata RMF FM "Po prostu Polska". Tym razem przedstawiciele pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych zmierzyli się z pytaniami o służbę zdrowia. W poniedziałek polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo na mistrzostwach Europy. W Rotterdamie z łatwością pokonali reprezentację Czech 3:0. Dziś odbył się również finał akcji Lepsze Jutro z RMF FM w Zajączkach Drugich. Otworzyliśmy tam supernowoczesną pracownię historyczno-humanistyczną. Przeczytajcie nasze zestawienie najważniejszych informacji dnia!

Skrócenie kolejek, zatrzymanie lekarzy w kraju, posiłki w szpitalach. Przedwyborcza debata o zdrowiu

Zdrowie było tematem drugiej debaty "Po prostu Polska" przed wyborami parlamentarnymi 2019, organizowanej przez RMF FM, "Dziennik Gazetę Prawną" i Interię.pl z udziałem polityków z największych ugrupowań. Udział w organizowanej przez nas dyskusji wzięli: Prawo i Sprawiedliwość - Łukasz Szumowski, Koalicja Obywatelska - Lidia Gądek, Polskie Stronnictwo Ludowe - Marek Kos, Lewica - Wojciech Konieczny, Konfederacja - Radosław Czosnowski.



ME siatkarzy: Grali jak z nut. Reprezentacja Polski rozbiła Czechów

Siatkarska reprezentacja Polski rozkręca się z meczu na mecz. Podopieczni Vitala Heynena rozegrali bardzo dobry mecz, w którym pokonali Czechów 3:0 (25:28, 25:23, 25:15). Trzecie zwycięstwo "Biało-czerwonych" na mistrzostwach Europy obserwowała grupa trzech tysięcy polskich kibiców.



KO rusza z akcją "Silni razem", PiS i Lewica atakują: "odrażający hejt" vs "zawłaszczenie wspaniałej akcji"

Koalicja Obywatelska wystartowała z nową akcją: "Silni razem". Specjalny bus i infolinia mają zachęcać do wspierania kampanii opozycji przed przypadającymi 13 października wyborami do Sejmu i Senatu.

Poseł PO Krzysztof Brejza wyjaśniał na konferencji prasowej, że "Silni razem" to kontynuacja "kampanii otwartej, kampanii wspólnej ze wszystkimi ludźmi dobrej woli", a wtórował mu Adam Szłapka z Nowoczesnej podkreślając, że "każdy, kto chce być wolontariuszem Koalicji Obywatelskiej, kto chce włączyć się w kampanię, (...) może się włączyć w akcję ‘Silni razem’".

Akcja zdążyła już wywołać niemałe polityczne zamieszanie.

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska ogłosiła na Twitterze, że "to niedopuszczalne przejęcie obywatelskiego hasztaga przez jeden komitet wyborczy" i "zawłaszczenie wspaniałej ponadpartyjnej akcji".

Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei ocenili funkcjonowanie hasztaga jako "systemowy, obrzydliwy, odrażający, wulgarny hejt" i zaapelowali do kandydatki KO na premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, by "odcięła się" od "haniebnej" akcji.

Frans Timmermans ostrzega Polskę i Węgry. Spór w debacie o praworządności

Komisarz ds. praworządności Frans Timmermans ostrzega Polskę i Węgry. "Ci, co myślą, że nowa Komisja Ursuli von der Leyen będzie miała inne podejście do praworządności niż ja, to się zdziwią" - powiedział Timmermans podczas debaty unijnych ministrów ds. europejskich na temat wprowadzenia nowych, skuteczniejszych środków, by zapewnić w krajach Unii praworządność.



Donald Trump grozi odwetem za atak na saudyjskie rafinerie

Prezydent Donald Trump zagroził uderzeniem odwetowym sprawcy sobotniego ataku na rafinerie w Arabii Saudyjskiej. Z powodu tego ataku wydobycie saudyjskiej ropy zmniejszyło się o połowę.



Jacht wywrócił się na Bałtyku. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek w litewskiej strefie na Bałtyku. Wywrócił się tam polski jacht z siedmioosobową załogą. Jedna osoba nie żyje, a jedna jest zaginiona.



Skazany za pedofilię ksiądz Walerian Słomka stracił Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Ksiądz Walerian Słomka skazany na przeprosiny za czyny pedofilskie stracił właśnie order. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, o odebraniu duchownemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski zdecydował prezydent Andrzej Duda.



Sędzia Jarosław Dudzicz złożył wniosek o zawieszenie w funkcji zastępcy rzecznika KRS

Sędzia Jarosław Dudzicz złożył wniosek o zawieszenie go w funkcji zastępcy rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa - do czasu wyjaśnienia sprawy antysemickich wpisów, które Dudzicz miał publikować w internecie. Dziś sprawą sędziego zajęło się prezydium Rady, które zobowiązało komisję etyki do przedstawienia na zaczynającym się jutro posiedzeniu opinii na temat działań Dudzicza.



Lepsze Jutro z RMF FM. Otworzyliśmy nowoczesną pracownię historyczno-humanistyczną w Zajączkach Drugich!

Laptopy, interaktywne pomoce naukowe i nowoczesny wystrój - to tylko niektóre z elementów, dzięki którym dzieci będą mogły efektywniej i chętniej się uczyć. W ramach akcji Lepsze Jutro wraz z uczniami ze szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich otworzyliśmy nową pracownię historyczno-humanistyczną.



Uczniowie, po wejściu do sali, byli zachwyceni. Wszystko, jest przepięknie. Nowe stoliki, krzesła, słowniki - będzie miło się uczyć - uczniowie klasy siódmej, którym towarzyszyliśmy przy otwarciu nowej pracowni humanistyczno-historycznej. Więcej na temat akcji przeczytacie TUTAJ>>>



Do Krakowa dotarła replika strzały, która miała trafić hejnalistę z Wieży Mariackiej

Przekazanie mongolskiej strzały, która miała przestrzelić gardło strażnika alarmującego o najeździe Jacek Skóra, RMF FM

Do Krakowa dotarła replika mongolskiej strzały, którą według legendy Tatarzy w 1287 r. przestrzelili gardło strażnika alarmującego o najeździe wroga. To dlatego melodia hejnału mariackiego kończy się nagle - w tym samym miejscu, w którym przestał ją grać bohaterski trębacz.



