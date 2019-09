Laptopy, interaktywne pomoce naukowe i nowoczesny wystrój – to tylko niektóre z elementów, dzięki którym dzieci będą mogły efektywniej i chętniej się uczyć. W ramach akcji Lepsze Jutro wraz z uczniami ze szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich otworzyliśmy nową pracownię historyczno-humanistyczną.

Szkoła w Zajączkach Drugich, to najmniejsza placówka w całej gminie Krzepice. Uczy się w niej 65 dzieci. Najmniej liczna klasa ma 5 uczniów. Największą klasą jest klasa siódma - uczy się w niej 17 dzieci i to właśnie oni wspólnie z nami otworzyli nową pracownię. Swoim uczniom towarzyszył Marcin Gładysz, nauczyciel historii, który napisał do nas.



"Moim i moich podopiecznych marzeniem jest nauka w prawdziwej, nowoczesnej, na miarę XXI wieku pracowni humanistycznej, w której nie tylko zgłębiane będą zagadki przeszłości, ale także gdzie będziemy mogli szlifować nasz piękny ojczysty język polski. (...) Przydałyby się nowe meble, ławki, stoliczki i przede wszystkim nowoczesne pomoce dydaktyczne, przeróżnego kalibru, od map historycznych, plansz po rolety w oknach" - napisał do nas w zgłoszeniu do akcji jeden pracowników szkoły.



Nie mogliśmy przejść obok tego apelu obojętnie, dlatego to tam zorganizowaliśmy naszą akcję.





Najskromniejsze moim zdaniem i najbardziej potrzebne, to wyposażenie w meble, którego nie posiadamy, bo mamy w tej chwili w pracowni meble pochodzące z lat 60, stare stoliki, stare krzesła. Gdyby jeszcze doszły do tego pomoce typowo dydaktyczne: słowniki, encyklopedie, atlasy historyczne, audiobooki, inne pomoce do wykorzystania przy tablicy multimedialnej, to byłoby świetnie - mówiła naszej dziennikarce dyrektor szkoły, pani Wiesława Karasiak.



Startuje kolejna edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Zmodernizujemy pracownię w Zajączkach Drugich Józef Polewka /RMF FM



W Prawiednikach pomogliśmy w wyposażeniu pracowni biologiczno-chemicznej , za to w Janczowej i Czernikowie spełniliśmy marzenie o pracowni informatycznej . Teraz przyszedł czas na humanistów - to dla nich w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich wyposażyliśmy supernowoczesną salę historyczno-humanistyczną!







Pracownia zyskała nowe ławki, wygodne krzesła, mapy, tablice z pomocami naukowymi. Uczniowie będą mogli także uczyć się przez zabawę - mają do dyspozycji gry tematyczne.

Uczniowie, po wejściu do sali, byli zachwyceni. Wszystko, jest przepięknie. Nowe stoliki, krzesła, słowniki - będzie miło się uczyć - uczniowie klasy siódmej, którym towarzyszyliśmy przy otwarciu nowej pracowni humanistyczno-historycznej.



Dzieci wzięły udział w pierwszej lekcji w nowej pracowni, poprowadziła ją nasza reporterka Ania Kropaczek. Lekcja języka polskiego, poszła rewelacyjnie, bo na ścianach wiszą pomocne tablice. Przez wszystkie przypadki zostały odmienione tablety, nowe pomoce naukowe, a wszystko po to, żeby dzieci mogły mieć Lepsze Jutro! Uczniowie pochwalili się także wiedzą z historii. Teraz będą mogły ją przyswajać jeszcze łatwiej i - na pewno - chętniej, dzięki wszystkim pomocom, które znajdują się w pracowni.

Po zajęciach oczywiście przyszedł czas na odpoczynek! Uczniowie mogli spróbować popcornu prosto z żółto-niebieskiego namiotu, a potem odpocząć na leżakach. Niespodzianek nie zabrakło również dla ekipy RMF FM!



W podziękowaniu za wyposażenie nowej pracowni w ramach akcji Lepsze Jutro z RMF FM, uczniowie przygotowali specjalny program artystyczny.



Niezbędny sprzęt był już pod koniec sierpnia

27 sierpnia we wtorek do szkoły przyjechały nowe meble i niezbędny sprzęt. Nowe, piękne, nowoczesne meble. Są naprawdę nowoczesne, kolorowe, na pewno w tej klasie będą się super prezentować. Jestem bardzo szczęśliwa - mówiła dyrektor.

W kartonach z pomocami dydaktycznymi od Nowej Szkoły przyjechały, tablice ścienne, gry planszowe czy poczet królów Polski. Dzieci zapamiętują więcej, jeżeli jest im to tłumaczone obrazowo - powiedział nauczyciel historii Marcin Gładysz.

Pięć nowoczesnych, w pełni wyposażonych pracowni szkolnych

Poza Zajączkami Drugimi, w ramach naszej akcji supernowoczesne pracownie powstały także w Prawiednikach (woj. lubelskie) , gdzie zmodernizowaliśmy salę geograficzno-biologiczno-chemiczną, w Janczowej w Małopolsce , gdzie urządziliśmy pracownię matematyczną, w Czernikowie w Łódzkiem, gdzie wyposażyliśmy pracownię informatyczną i w wielkopolskim Wapnie, gdzie wyposażymy pracownię językową.

Dzięki naszej inicjatywie najbardziej potrzebujące placówki zyskają nowo wyposażone sale, gdzie uczniowie będą mogli korzystać z innowacyjnych metod nauczania, systemów multimedialnych usprawniających i uprzyjemniających naukę.

Wierzymy, że poszerzanie wiedzy, poznawanie i rozwój odmienią jutro nie tylko bezpośrednio zainteresowanym uczniom czy ich bliskim, ale także całym społecznościom.

Chcemy uczyć, jak mądrze wykorzystywać potencjał, wspierać, by łatwej osiągnąć sukces.

Drugi raz w naszej akcji pomagamy szkołom

To już piąta edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM /RMF FM



Projekt corocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM narodził się w 2015 roku. Wtedy to w Szydłowcu radio wybudowało dom dla rodziny pana Grzegorza, ojca samotnie opiekującego się piątką dzieci.

Nasza inicjatywa wzbudziła wówczas mnóstwo pozytywnych reakcji! Do naszej redakcji napłynęło wiele listów i sygnałów z prośbą, by nie poprzestawać na jednorazowej akcji. Dlatego też stworzyliśmy charytatywny projekt "Lepsze Jutro z RMF FM".

W 2018 roku naszą akcję charytatywną zrealizowaliśmy w trzech miejscach: w Bogdanówce w Małopolsce w remizie OSP wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy trzy sale szkoleniowo-edukacyjne; w Wieliczce pod Krakowem powstał ogród sensoryczny przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci. Z kolei dla wychowanków placówki wychowawczo-opiekuńczej z Inowrocławia przygotowaliśmy roczny pakiet edukacyjno-rozrywkowy. Zorganizowaliśmy 12 wycieczek, połączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zwiedzaniem, czy wyjściami do teatru, opery, kina czy na koncert. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]

Dwa lata temu po raz pierwszy przeprowadziliśmy akcję wyposażania szkolnych pracowni. Dzięki temu szkoły w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w warmińsko-mazurskim Morągu i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku otrzymały od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe! [WIĘCEJ O EDYCJI NASZEJ AKCJI Z 2017 PRZECZYTACIE TUTAJ>>>]

Lepsze Jutro z RMF FM zawitało też do Dębowca, gdzie przy naszym wsparciu pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski i z pasji mogli uczynić zajęcie, które pomoże utrzymać rodzinę!



W 2016 roku postanowiliśmy odmienić życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia. Inwestycje z naszym logo znajdziecie w Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach. [TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>]

Projekt Lepsze jutro z RMF FM będziemy kontynuować także w następnych latach, bo wciąż jest wiele osób, które potrzebują naszego wsparcia. Jeśli chcecie zaangażować się w naszą charytatywną akcję - wypełnijcie formatkę i wskażcie osobę, instytucję, placówkę, która waszym zdaniem zasługuje na lepsze jutro.