Sędzia Jarosław Dudzicz złożył wniosek o zawieszenie go w funkcji zastępcy rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa - do czasu wyjaśnienia sprawy antysemickich wpisów, które Dudzicz miał publikować w internecie. Dziś sprawą sędziego zajęło się prezydium Rady, które zobowiązało komisję etyki do przedstawienia na zaczynającym się jutro posiedzeniu opinii na temat działań Dudzicza.

Jarosław Dudzicz / Leszek Szymański / PAP

Jednoczenie prezydium zobowiązało przewodniczącego, żeby zwrócił się do Prokuratury Generalnej o wszystkie materiały dotyczące tej sprawy. Ma to związek z medialnymi doniesieniami o antysemickich wpisach, które miał umieszczać w internecie Dudzicz.

Z funkcji członka KRS Dudzicza nie może odwołać ani sama KRS, ani Sejm, który go powołał. Jeśli zarzuty się potwierdzą, a sędzia nie zrezygnuje sam, jedyną droga pozbycia się go, będzie pozbawianie go statusu sędziego - co wymaga postępowania i wyroku dyscyplinarnego.

W ub. czwartek "Gazeta Wyborcza" napisała, że zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieszczać w 2015 r. w internecie pod anonimowym profilem antysemickie wpisy. "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy" - taki wpis o Żydach, jak pisał dziennik, umieścił w internecie anonimowy użytkownik "jorry123". Jak dodawała "GW" prokuratorzy "ustalili, że jorry123 to Jarosław Dudzicz, wtedy jeszcze sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach". Prokuratura Krajowa poinformowała PAP, że w sprawie wpisów Dudzicza wszczęte zostało śledztwo, w ramach którego zlecono przeprowadzenie ekspertyz przez biegłych.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował w poniedziałek w komunikacie, że w zawiązku z publikacją "Gazety Wyborczej" zarządził podjęcie wstępnych czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia, czy zachowanie sędziego stanowiło o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności urzędu.

Według doniesień mediów sędzia Jarosław Dudzicz ma być też jednym z uczestników tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W drugiej połowie sierpnia portal Onet podał, że ówczesny wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Według doniesień portalu w akcję hejtowania mieli być zaangażowani także m.in. członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.