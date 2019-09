Koalicja Obywatelska wystartowała z nową akcją: "Silni razem". Specjalny bus i infolinia będą zachęcać do wspierania kampanii opozycji przed wyborami do Sejmu i Senatu. Jak wyjaśniał na konferencji prasowej poseł PO-KO Krzysztof Brejza, "Silni razem" to kontynuacja "kampanii otwartej, kampanii wspólnej ze wszystkimi ludźmi dobrej woli". Akcja Koalicji Obywatelskiej zdążyła już wywołać małe polityczne zamieszanie. Rzeczniczka SLD ogłosiła na Twitterze, że "to niedopuszczalne przejęcie obywatelskiego hasztaga przez jeden komitet wyborczy" i "zawłaszczenie wspaniałej ponadpartyjnej akcji". Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei ocenili funkcjonowanie hasztaga jako "systemowy, obrzydliwy, odrażający, wulgarny hejt" i zaapelowali do kandydatki KO na premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, by "odcięła się" od "haniebnej" akcji.

