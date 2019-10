25 października ma zostać wyłączony jedyny piec hutniczy w krakowskim kombinacie należącym do ArcelorMittal Polska - to nieoficjalne ustalenia reporterów RMF FM. Wcześniej spółka unieważniła plan wyłączenia pieca już we wrześniu.

Hala odlewni krakowskiego Metalodlewu na terenie huty ArcelorMittal Poland / Jacek Bednarczyk / PAP

Według naszych informacji wstrzymano zakupy jakichkolwiek surowców, a te, które są, mają wystarczyć do normalnej pracy - właśnie do 25 października. Ponadto na terenie krakowskiego kombinatu zaczęto tworzyć instalacje mające inicjować wyłączenie jedynego pracującego tam pieca. Jego tymczasowe bezterminowe wyłączenie spółka planowała już od dawna, argumentując to względami ekonomicznymi.

Zapowiadane wyłączenie pieca już we wrześniu zostało jednak przesunięte na okres powyborczy i jak wynika z naszych informacji - stało się to po interwencji rządu.

ArcelorMittal przyznaje, że w ostatnich miesiącach sytuacja ekonomiczna się pogorszyła i że spółka na wyłączenie jest przygotowana, ale żadnych terminów nie podaje.

Oficjalnie ma to się stać właśnie po wyborach. Wyłączenie pieca może oznaczać de facto zamknięcie krakowskiej huty.



Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Od 2004 roku, kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.

W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.