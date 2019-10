Praca Banksy’ego pod tytułem "Devolved Parliament" została sprzedana na aukcji w londyńskim Sotheby’s za blisko 10 milionów funtów (około 48 mln zł). To rekordowa cena za dzieło tego artysty.

/ Associated Press/x-news

Alex Branczik, dyrektor europejskiego działu sztuki nowoczesnej w Sotheby’s, szacował przed licytacją, że cena za obraz wyniesie od 1,5 do 2,5 milionów funtów. Ostatecznie "Devolved Parliament" sprzedano za 9 879 500 funtów po trwającej 13 minut licytacji.

Branczik przypomina, że Banksy stworzył wiele prac wyraźnie akcentujących jego poglądy polityczne oraz zdecydowanie krytykował brexit. Myślę, że jest on szczery w swoich poglądach politycznych i sądzę, że jedną z najważniejszych cech jego twórczości jest umiejętność korzystania z satyry i zredukowania tej niezwykle złożonej debaty do jednego wymownego obrazu, który z łatwością możemy udostępniać w obecnej erze mediów społecznościowych - ocenił.



Obraz "Devolved Parliament" przedstawia obrady brytyjskiej Izby Gmin, w której zamiast parlamentarzystów zasiadają szympansy. Dzieło powstało w 2009 roku jako komentarz do cośrodowych debat z szefem rządu.



Banksy zdecydował się ponownie wystawić obraz 29 marca 2019 roku, w dniu, w którym zakładano, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Artysta zdecydował się wówczas zmienić tytuł obrazu z "Question time" (pol. "Czas na pytania") na "Devolved Parliament", które jest grą słów. Oznacza jednocześnie cofnięcie się w ewolucji parlamentaryzmu oraz postulat polityczny utworzenia angielskiego parlamentu niezależnego od brytyjskiego.



Prace Banksy’ego wielokrotnie trafiały na aukcje, jednak sam artysta uliczny wielokrotnie kpił z kolekcjonerów i krytyków sztuki.



W ubiegłym roku obraz "Dziewczyna z balonem" dokonał autodestrukcji po tym jak kupił ją niezidentyfikowany europejski kolekcjoner za 1,4 miliona dolarów na aukcji w Sotheby's. Tuż po zakończonej aukcji, płótno dzieła zmieliło się w połowie dzięki umieszczonej w ramie niszczarce.



Niezidentyfikowana legenda street artu zażartowała wówczas ze zdarzenia na Instagramie. Banksy skomentował zdjęcie przerażonych ludzi obok zniszczonego dzieła słowami "Idzie, idzie, poszło".



Banksy jest brytyjskim artystą sztuki ulicznej. Jego prace, łączące graffiti z technikami szablonowymi, od początku lat 90. pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie. Przesłaniem i poziomem swoich prac, często politycznie zaangażowanych, zdobył uznanie artystów i mediów. Prawdziwa tożsamość artysty znanego jako Banksy nie jest znana i od lat pozostaje przedmiotem spekulacji.