Donald Trump ogłosił, że podpisał dokument, który przyjmuje Polskę do programu ruchu bezwizowego. "Zrobiłem to w uznaniu dla Polaków w Stanach Zjednoczonych i w Polsce" - podkreślił prezydent USA. Już zatem tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, by do USA móc jeździć bez wiz.

Jak podkreśla korespondent RMF FM, przyjęcie Polski do ruchu bezwizowego dotyczy tylko ruchu turystycznego i nie oznacza to, że osoby, które przyjadą do USA będą mogły podjąć pracę. Dotychczas w ruchu wizowym można było przebywać w USA pół roku, teraz - maksymalnie do 3 miesięcy.



Nadal po przylocie do USA Polacy będą musieli ustawiać się w tej samej kolejce do okienka, gdzie siedzi oficer imigracyjny Stanów Zjednoczonych. Będziemy wciąż odpowiadać na pytania o cel podróży, miejsce, gdzie się zatrzymamy, ściągane będą też odciski palców, będzie nam również robione zdjęcie - wylicza korespondent RMF FM, dodając: Ale w końcu nie będziemy - przed planowaną podróżą do USA - jechać po wizę do ambasady w USA czy konsulatu w Krakowie i płacić za to kilkaset złotych.





Formalną decyzję o zniesieniu wiz w Polsce podejmie Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Ambasada USA w Polsce przesłała korespondentowi RMF FM oficjalne informacje w sprawie piątkowej decyzji. W tym dokumencie znajdują się także najczęściej zadawane przez Polaków pytania - np. od kiedy będziemy mogli podróżować bez wiz. Odpowiedź w dokumencie brzmi: Przewidujemy, że proces wejścia do programu ruchu bezwizowego potrwa kilka miesięcy - możliwe, że do stycznia 2020 roku.



W piątek potwierdziły się wszystkie informacje, które pojawiały się od wielu tygodni, że spełniliśmy wymogi amerykańskiego prawa do przyjęcia do programu Visa Waiver Program, czyli ruchu bezwizowego. Mamy mniej niż 3 procent odmów wiz.

To oznacza, że już tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, by do USA móc jeździć bez wiz. To tylko kwestia przyjęcia tego programu i wdrożenia spełnienia proceduralnych spraw - donosi korespondent RMF FM w Waszyngtonie.

Decyzja Trumpa nie wymaga zatwierdzenia przez Kongres

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca zniesienia wiz dla Polaków nie wymaga już zatwierdzenia przez ustawodawców na Kapitolu. Jest to obecnie kwestia sfinalizowania ustaleń administracji USA - powiedział przedstawiciel ambasady RP w Waszyngtonie.



"Teraz, gdy Polska została wytypowana, resort bezpieczeństwa narodowego podejmie konieczne kroki tak szybko jak to możliwe, by ocenić wejście Polski do programu - napisano w oświadczeniu Białego Domu. - Jeśli Polska będzie określona jako kraj (należący do) Programu Visa Waiver, jej obywatele będą mogli podróżować bez wizy do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych".

Ambasador Mosbacher na antenie RMF FM o zniesieniu wiz

Skuteczne działania na rzecz zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych zapowiedziała na antenie RMF FM w rozmowie z naszym dziennikarzem Grzegorzem Jasińskim ambasador USA Georgette Mosbacher .

Nie mogę usprawiedliwić faktu, że nie byliście dotąd objęci programem bezwizowym. Powinniście być. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. (...) Mamy już plan działania, (...) chcę go przedstawić i wprowadzić w życie. To może być ostatnia sprawa, którą załatwię, ale jestem zdeterminowana, by ten program bezwizowy przeprowadzić - stwierdziła.

W piątek ambasador Mosbacher odniosła się na Twitterze do piątkowego oświadczenia Donalda Trumpa. Bardzo się cieszę, że już wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych bez wiz! - powiedziała.



Duda po wrześniowym spotkaniu z Trumpem: Droga do programu bezwizowego stoi otworem

24 września prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu w Waszyngtonie z amerykańskim przywódcą powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż stosowne wymagania zostały przez Polskę spełnione i droga do programu bezwizowego prawdopodobnie staje dla nas otworem. Dodał, że być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było.



To są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi, bo to koniec września jest tą datą graniczną i że wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione - oświadczył Duda.

Kto już jeździ do USA bez wiz

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie jest objęta tym programem ze względu na ciągle zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Programem VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.