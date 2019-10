Prezydent Andrzej Duda, po ogłoszeniu przez Biały Dom nominacji Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, wyraził “nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem”. “Jestem wdzięczny prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, możemy się spodziewać, że w miarę niedługim czasie Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz” – dodał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda / Tomasz Gzell / PAP





Biały Dom ogłosił w piątek nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że wkrótce będzie podpisywany "pełen program bezwizowy".

Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem. Procedura dopuszczenie Polski do Visa Waiver Program ruszyła - to oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane - powiedział prezydent.

Prezydent pytany w piątek przez dziennikarzy, czy po Nowym Roku Polacy będą mogli jeździć do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, odpowiedział, że ma taką nadzieję.



Jak zaznaczył, procedura potrzebna do przystąpienia Polski do tego programu najkrócej może trwać pięć tygodni. Prosiłbym, żeby to traktować rzeczywiście jako najkrócej, bo zdarzały się przypadki, że to ciągnęło się nawet kilka miesięcy w przypadku innych krajów - zastrzegł.



Nie jestem w stanie określić, ile rzeczywiście to będzie trwało, ale po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku jeszcze to zrealizować - powiedział Andrzej Duda.

Cieszę się ogromnie i jestem też za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego, że przez wiele, wiele lat nam to (zniesienie wiz - PAP) obiecywano. Wielu prezydentów o tym mówiło i rzeczywiście jest tak, że odkąd przeprowadziłem z prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę i on wtedy powiedział "musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy musza być zwolnieni z wiz", to się właśnie dzieje, z czego bardzo się cieszę - dodał prezydent.

Biały Dom: Zgoda na ruch bezwizowy z Polską to ważny krok w naszych stosunkach

Teraz, gdy Polska została wytypowana, resort bezpieczeństwa narodowego podejmie konieczne kroki tak szybko jak to możliwe, by ocenić wejście Polski do programu. Jeśli Polska będzie określona jako kraj (należący do) Programu Visa Waiver, jej obywatele będą mogli podróżować bez wizy do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych - czytamy w oświadczeniu.

Relacje dwustronne między USA i Polską nigdy nie były silniejsze, a to będzie godnym uwagi dokonaniem obydwu krajów - podsumował Biały Dom.