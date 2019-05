W poniedziałek w Polsce rozpoczął się maturalny maraton. Absolwenci szkół średnich zmierzyli się na początek z egzaminem z języka polskiego. Niestety, nie obyło się bez kłopotów. W niektórych placówkach rozpoczęcie matur było opóźnione, ze względu na fałszywe alarmy bombowe. ArcelorMittal Poland ogłosił, że planuje tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Zamknięcie ma nastąpić we wrześniu i nie wiadomo, jak długo potrwa. Cały świat za to żył narodzinami kolejnego royal baby. Księżna Sussex Meghan Markle urodziła syna. Chłopiec przyszedł na świat o godzinie 6:26 rano polskiego czasu. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje poniedziałku!

REKLAMA