Maile o podłożonych ładunkach wybuchowych nieznani sprawcy przesłali w dniu matury z języka polskiego do 122 szkół. Wszystkie alarmy były fałszywe. Jednak w jednej szkole egzamin został przerwany, a 57 opóźniony.

Matura w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

122 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że dostały maile o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wszystkie alarmy były fałszywe.

W 61 szkołach - po sprawdzeniu - egzamin rozpoczął się zgodnie z harmonogramem - o godz. 9.00.

W 57 szkołach - po sprawdzeniu - egzamin rozpoczął się z opóźnieniem. Wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut.

W trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu. Na ten czas egzamin został zawieszony. Zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu czynności sprawdzających przez służby.

Natomiast w jednej szkole ewakuowano zdających - egzamin został przerwany. Maturzyści przystąpią do niego w czerwcu.

Policja już wcześniej ostrzegła CKE, że ktoś może spróbować sparaliżować przebieg matury. CBŚP podała, że sprawca lub sprawcy mogą posłużyć się m.in. sformułowaniem "za chwilę detonacja, eksplozja, zasobnik z gazem bojowym fosgen, bomba, ratujcie się zginą ludzie". CKE ostrzegła więc dyrektorów szkół. Zaapelowała o wzmożony nadzór nad bezpieczeństwem zdających egzamin, w tym uniemożliwienie wejścia i przebywania na terenie budynków osobom nieuprawnionym.



O tym, że mogą być takie informacje, byliśmy poinformowani już w ubiegłym tygodniu. Współpracowaliśmy w tej sprawie z Komendą Główną Policji i z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Dziś rano rozesłaliśmy pisma do dyrektorów szkół, jak mają się w takiej sytuacji zachować - tłumaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Podkreślił, że każdy sygnał został sprawdzony, w szkołach przeprowadzone zostały kontrole pirotechniczne. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe - dodał.

Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji potwierdził, że do policji wpłynęła informacja o podłożeniu ładunków wybuchowych w niektórych szkołach, w których odbywają się matury. Nie ma żadnego zagrożenia, w tej chwili pracujemy nad ustaleniem tożsamości osób, które o tym informowały - zaznaczył.



OKE w Łodzi: W kilkunastu szkołach alarmy bombowe

Do kilkunastu szkół w woj. łódzkim i świętokrzyskim, gdzie zaplanowano egzaminy maturalne, dotarły informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego - powiedziała dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska. W niektórych z nich egzaminy rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem.



Jak zaznaczyła, na szczęście do większości z tych placówek informacje o podłożeniu bomby dotarły wcześnie rano, co pozwoliło odpowiednim służbom na sprawdzenie budynku jeszcze przed rozpoczęciem matur.



W niektórych szkołach - z powodu alarmu - egzamin rozpoczął się z kilkuminutowym opóźnieniem.



Informacje o podłożeniu bomby dotarły m.in. do szkół w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Wieluniu, Łęczycy.



W sumie do egzaminu maturalnego w woj. łódzkim i świętokrzyskim (obszar OKE w Łodzi) przystąpiło ponad 32 tysiące uczniów.



Wielkopolskie: Alarmy bombowe nie wpłynęły na przebieg matur

Do kilkunastu szkół w Wielkopolsce i woj. zachodniopomorskim dotarły informacje o rzekomym zagrożeniu. Nigdzie alarm bombowy nie wpłynął na przeprowadzenie matur - poinformował wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Marcin Jakubowski.



Na terenie działania OKE w Poznaniu, obejmującym Wielkopolskę, województwo lubuskie i zachodniopomorskie odnotowano w sumie kilkanaście zgłoszeń. Marcin Jakubowski zastrzegł, że w żadnym przypadku nie doszło do odwołania matur, mogło za to dojść do "nieznacznego przesunięcia godziny" startu egzaminu.



Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak dodał, że w żadnej ze szkół w regionie - w związku z alarmami bombowymi - nie przeprowadzono ewakuacji.



W Wielkopolsce matury odbywają się w 507 szkołach, do egzaminu przystąpiło ponad 24 tys. uczniów.



Śląskie: Alarmy bombowe nieznacznie opóźniły rozpoczęcie matur w kilku szkołach

Przekazane pocztą elektroniczną informacje o rzekomym zagrożeniu nieznacznie opóźniły w poniedziałek rozpoczęcie egzaminów maturalnych w kilku szkołach w woj. śląskim. Sprawdzono ok. 15 placówek.



Do dyrektorów szkół dotarły maile o rzekomym zagrożeniu. W każdym przypadku o sprawie poinformowano policję, straż miejską i straż pożarną. Służby sprawdziły szkoły pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa - powiedziała wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Urszula Okrajni.



W większości przypadków sprawdzenie placówek udało się zakończyć przed planowanym rozpoczęciem egzaminu. W kilku przypadkach egzaminy rozpoczęły się z niewielkim, z reguły 15-20 minutowym opóźnieniem. Taka sytuacja jest dopuszczalna - zapewniła wicedyrektor OKE podkreślając, że ostatecznie egzamin maturalny rozpoczął się we wszystkich szkołach średnich w regionie.



Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty w Katowicach, rok szkolny zakończyło w regionie około 33 tys. uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących i klas czwartych techników. W poniedziałek rano ponad 29 tys. abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.



Pomorskie: Alarmy bombowe nie zakłóciły przebiegu matur

W poniedziałek rano do 10 szkół w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim, w których planowano egzamin maturalny, dotarły informacje o rzekomym zagrożeniu. Placówki zostały sprawdzone. Nie było powodów do ewakuacji uczniów i matura odbyła się bez większych zakłóceń.



Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Gdańsku (komisja obejmuje swym zasięgiem woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie) Irena Łaguna poinformowała, że informacje o rzekomym zagrożeniu dotarły do trzech szkół w Bydgoszczy, dwóch w Malborku i do pojedynczych placówek w Gniewie, Rumii, Włocławku, Grudziądzu i w Toruniu.



W dziewięciu placówkach działania służb zakończyły się przed godz. 9.00 i egzamin maturalny rozpoczął się punktualnie. Tylko w szkole w Malborku kontrola placówki zakończyła się po godz. 9.00. Egzamin rozpoczął się tam z 15-minutowym opóźnieniem - twierdzi Irena Łaguna.