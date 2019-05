Księżna Sussex Meghan Markle urodziła syna. Informację na Instagramie podano na profilu książąt Sussex. Chłopiec przyszedł na świat o godzinie 6:26 polskiego czasu.

Meghan Markle / Chris Jackson / PAP/PA

"Mamy przyjemność ogłosić, że księżna i książę Sussex powitali na świecie chłopca o poranku 6 maja 2019 roku. Dziecko i mama czują się dobrze, są zdrowi i rodzice dziękują za wsparcie w tym szczególnym momencie w ich życiu" - napisano na instagramowym profilu książąt Sussex. "Więcej informacji będzie dostępnych w nadchodzących dniach" - czytamy. Chłopiec waży 3,2 kilograma.



Informację o narodzinach potwierdził w krótkiej rozmowie z dziennikarzami książę Harry. To jest niesamowite, absolutnie cudowne! Jestem tak bardzo dumny ze swojej żony. Ja wiem, że każdy ojciec ,każdy rodzic powie że jego dziecko jest najcudowniejsze. Ale ta mała istotka jest tak wspaniała. Jestem wniebowzięty - powiedział szczęśliwy tata.



Harry dodał, że - zgodnie z wcześniejszym planem - w ciągu kolejnych dni para pokaże także pierwsze zdjęcia syna i ogłosi jego imię. Bukmacherzy spodziewali się, że nowy członek rodziny królewskiej otrzyma imię Arthur, James lub Philip.



Wciąż o tym myślimy (...), to jest teraz następny krok - powiedział.

Pierwszy syn pary urodził się o 5.26 rano (6.26 w Polsce). Zgodnie z tradycją jako pierwsi o jego narodzinach dowiedzieli się królowa Elżbieta II oraz jej mąż książę Filip, ojciec Harry'ego i następca tronu książę Karol oraz jego brat, książę William z księżną Kate.

Nowym rodzicom i dziecku, którzy przebywają w rezydencji pary w Frogmore Cottage w Windsorze, towarzyszy także matka księżnej Doria Ragland.

Meghan Markle urodziła! Księżna i książę Sussex powitali na świecie syna Cover Video/x-news

Chłopiec jest siódmym w kolejce do brytyjskiego tronu. Będzie on tytułowany hrabią Dumbarton, nie przysługuje mu jednak miano księcia.



Noworodek nie będzie od razu księciem (powinien otrzymać ten tytuł dopiero po koronacji swojego dziadka Karola na króla), ale będzie hrabią Dumbarton - niższego z tytułów nadanych jego ojcu. Formalne nazwisko dziecka prawdopodobnie będzie brzmieć Mountbatten-Windsor; automatycznie otrzymało ono również podwójne obywatelstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (dzięki obywatelstwu Meghan).

Zdjęcie chłopca ma zostać opublikowane w środę

Pierwsze gratulacje dla pary napłynęły ze strony brytyjskiej premier Theresy May, która życzyła im "wszystkiego najlepszego w tym radosnym okresie", a także lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, który wyraził nadzieję, że "wszyscy czują się dobrze".



Z kolei arcybiskup Canterbury Justin Welby, który w maju ub.r. udzielił Harry'emu i Meghan ślubu, napisał na Twitterze, że liczy na to, że "Bóg pobłogosławi nowej rodzinie miłością, zdrowiem i szczęściem".



Oczekuje się, że zdjęcie chłopca zostanie opublikowane w środę.



Dzieci urodzone w rodzinie królewskiej zazwyczaj są chrzczone w okolicach trzeciego miesiąca życia, co sugerowałoby, że dojdzie do tego w sierpniu lub wrześniu br. Ceremonia najprawdopodobniej odbędzie się w kaplicy św. Jerzego, gdzie odbył się też ślub pary. Na razie nie wiadomo, kto zostanie wybrany na rodziców chrzestnych chłopca.



W reakcji na informację o narodzinach "Baby Sussex" na niebiesko podświetlono słynną londyńską BT Tower, na której wyświetlono napis: "To chłopiec!". Wieczorem specjalnie podświetlone ma także być m.in. koło obserwacyjne London Eye.