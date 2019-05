Część maturzystów przystąpiła w poniedziałek po południu do nieobowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Deklaracje chęci przystąpienia do egzaminu na tym poziomie złożyło 21 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzyści zdający egzamin na tym poziomie musieli napisać tekst własny na jeden z dwóch tematów do wyboru. Z egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym maturzyści mogą otrzymać maksymalnie 40 punktów. Poniżej publikujemy arkusz CKE z języka polskiego (poziom rozszerzony) wraz z odpowiedziami, które zaproponował ekspert współpracujący z portalem Interia.pl

