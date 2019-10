W komendzie głównej policji w Paryżu doszło do ataku nożownika, zginęło czterech policjantów i sprawca, prawdopodobnie był to zamach terrorystyczny. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że europejskie prawo nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu nieuczciwych umów kredytów frankowych. Czy wyrok oznacza przełom dla frankowiczów? Tragiczne doniesienia z Rudy Śląskiej: po wstrząsie w kopalni śmierć poniósł jeden górnik 11 zostało lekko rannych. Te i inne najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata znajdziesz w naszym czwartkowym podsumowaniu dnia.

TSUE wydał wyrok ws. frankowiczów

W czwartek poznaliśmy wyrok TSUE w głośnej sprawie frankowiczów. Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że europejskie prawo nie stoi na przeszkodzie, by frankowe umowy kredytowe, w których znalazły się nieuczciwe warunki, zostały unieważnione.



Efekt jest taki, że frankowicze mają szansę odzyskać od banku część pieniędzy za swój kredyt hipoteczny. Dotyczy to jednak wyłącznie tych umów kredytowych, w których znajduje się zapis, że kredyt był już lub jest przeliczany na franki, po niejasnym dla nas - wewnątrzbankowym - kursie. Co w praktyce oznacza ten wyrok? Więcej przeczytasz TUTAJ>>>





Wstrząs w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Zginął jeden górnik

Wypadek w kopalni Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Doszło do wstrząsu pod ziemią, gdzie pracowało 17 górników. Jeden z nich zmarł, a 11 zostało lekko rannych.



Atak nożownika w komendzie policji w Paryżu. Pięć osób nie żyje

Uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy na komendzie głównej policji w Paryżu. Zginęło czterech policjantów. Nie żyje także sprawca. Atak był prawdopodobnie zamachem terrorystycznym. Według francuskich mediów napastnik przeszedł na islam.



Sędzia Markiewicz pozwał Zbigniewa Ziobrę i urzędników KRS za aferę hejterską. Minister odpowiada

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew szefa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystiana Markiewicza przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, i sędziom, którzy mieli uczestniczyć w "szerzeniu zorganizowanej nienawiści" wobec sędziów krytycznie nastawionych do reformy wymiaru sprawiedliwości.

Prof. Markiewicz domaga się m.in. opublikowania przeprosin i przekazania 50 tysięcy złotych na Dom Sędziego Seniora.

"Pozywam urząd ministra sprawiedliwości, zajmowany przez Zbigniewa Ziobrę, za kompletny brak nadzoru nad kierowanym przez niego urzędem. Pod jego okiem działała zorganizowana grupa pracowników, którzy wynosili poufne informacje i wykorzystywali je do nękania mnie. Pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w ministerstwie, ponosi Zbigniew Ziobro" - wyjaśnił szef Iustitii.

W odpowiedzi Zbigniew Ziobro ocenił, że pozew jest kolejną akcją polityczną.

"Pan sędzia Markiewicz powinien w pierwszej kolejności pozwać samego siebie, dlatego że to on jest obrońcą systemowej patologii polskiego sądownictwa. Upolitycznił funkcję sędziego w sposób niebywały, chociaż konstytucja tego zakazuje mówiąc, że sąd i sędziowie mają być apolityczni i powściągliwi w swoich wystąpieniach publicznych" - mówił minister na konferencji prasowej w Bydgoszczy.

Rząd obstaje przy kandydaturze Janusza Wojciechowskiego na unijnego komisarza. Nie ma nawet planu B

Polski rząd - mimo nieudanego wystąpienia Janusza Wojciechowskiego podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim - będzie nadal wspierał jego kandydaturę na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Na razie - jak ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Patryk Michalski - rząd nie ma również planu B na wypadek, gdyby kandydatura Wojciechowskiego została odrzucona.

Kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany

Papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do rychłej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Watykan poinformował, że zaaprobowany dekret dotyczy cudu uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu Prymasa Tysiąclecia.

Mężczyzna z siekierą wtargnął do sekretariatu prezydenta Grudziądza

Do niebezpiecznej sytuacji doszło po południu w sekretariacie prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Pijany mężczyzna z siekierą wtargnął do budynku i groził sekretarce - poinformowała rzecznik prasowa włodarza miasta Beata Adwent. Zatrzymała go policja.



Wojciech Nowicki, po odwołaniu, zdobył jednak brąz w rzucie młotem

Wojciech Nowicki niespodziewanie został medalistą lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dosze. Sędziowie dopatrzyli się jednak błędu Węgra Bence Halasza w pierwszym rzucie młotem na 78,18 m, który dał mu brązowy medal. Mistrzem świata został Paweł Fajdek.

Mafia lekowa rozbita. Wyprowadziła z Polski leki za kilkanaście milionów

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, miejscowa policja i funkcjonariusze ABW zatrzymali 16 osób, które należały do dwóch grup przestępczych zajmujących się wyprowadzaniem z Polski leków i sprzedażą ich - po dużo wyższych cenach - za granicą.