Do niebezpiecznej sytuacji doszło po południu w sekretariacie prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Pijany mężczyzna z siekierą wtargnął do budynku i groził sekretarce - poinformowała rzecznik prasowa włodarza miasta Beata Adwent. Zatrzymała go policja.

REKLAMA