Nagły zwrot ws. Kajetana P., oskarżonego o brutalne zabójstwo nauczycielki włoskiego. Wyrok miał zapaść dziś, ale nagle zdecydowano o wznowieniu przewodu sądowego. Ciąg dalszy zawirowań w sprawie ułaskawienia Arkadiusza Kraski. Prokuratura Krajowa twierdzi, że żaden z nowych dowodów nie świadczy bezpośrednio o braku winy Kraski. Mężczyzna 18 lat temu został skazany na dożywocie. Odwet za niewygodną uchwałę? Tak prokuratorzy komentują decyzję prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Zdecydował on o przeniesieniu zasłużonego w wielu ważnych śledztwach krakowskiego prokuratora regionalnego Mariusza Krasonia do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Hubert Hurkacz nie dał rady Novakowi Djokoviciowi na Wimbledonie - a widowisko było naprawdę imponujące. To niektóre z najważniejszych wydarzeń piątku. Przeczytajcie nasze podsumowanie dnia.

Zwrot w sprawie Kajetana P. Wyrok najwcześniej w październiku

Wciąż bez wyroku w sprawie Kajetana P. Mężczyzna oskarżony m.in. o brutalne zabójstwo nauczycielki włoskiego Katarzyny J. miał dziś poznać wyrok. Ten jednak usłyszy najwcześniej w październiku, gdyż pojawiła się decyzja o wznowieniu przewodu sądowego.

Wyrok ws. Kajetana P. zapadnie najwcześniej 4 października. Sąd podjął decyzję z urzędu. Na czyj wniosek? Proszę pytać sądu - powiedział pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Oskarżony opuścił sąd.

Śmierć 9-miesięcznej Blanki. Pierwsze zarzuty władz Olecka wobec MOPS-u

Są pierwsze zarzuty władz Olecka w stosunku do działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Urząd wszczął kontrole w MOPS-ie po tragicznej śmierci 9-miesięcznej Blanki w rodzinie objętej monitoringiem tego ośrodka.

Według władz Olecka, pracownik MOPS-u nie był na rozprawie, podczas której sąd decydował o zwrocie Blanki biologicznej matce, po skierowaniu dziecka do rodziny zastępczej. Ośrodek złożył w tej sprawie do akt negatywną opinię.

Zasłużony prokurator oddelegowany. Odwet za niewygodną uchwałę?

Szokująca decyzja kadrowa prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Zdecydował on o przeniesieniu zasłużonego w wielu ważnych śledztwach krakowskiego prokuratora regionalnego Mariusza Krasonia do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Krasoń był zaangażowany w przyjęcie uchwały, w której śledczy z regionu krakowskiego alarmowali o naruszaniu niezależności prokuratorskiej przez pozasłużbowe oddziaływanie przełożonych na postępowania.

Prokuratorzy, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, nie mają wątpliwości, że to odwet za niewygodną uchwałę. To degradacja i faktyczna kara dyscyplinarna bez postępowania dyscyplinarnego - powiedział jeden z naszych rozmówców. Inny zwraca uwagę na dużą dotkliwość tej decyzji - prokurator będzie pracował 300 kilometrów od domu.

PK: Żaden z nowych dowodów nie świadczy bezpośrednio o braku winy Kraski

Dowody wskazujące na nieprawidłowości w przeprowadzeniu niektórych czynności śledczych przez funkcjonariuszy policji nie świadczą o niewinności skazanego. Żaden z nowych dowodów nie świadczy bezpośrednio o braku winy Arkadiusza Kraski - oświadczyła Prokuratura Krajowa.

Rzeczniczka PK prok. Ewa Bialik w oświadczeniu w tej sprawie przekazanym PAP podkreśliła, że "w opinii Prokuratury Krajowej przeprowadzenie ponownego postępowania przed sądem i ponowna drobiazgowa weryfikacja wszystkich dowodów da najlepszą gwarancję pełnego i rzetelnego wyjaśnienia okoliczności morderstwa".

Jak wcześniej informował zespół prasowy Sądu Najwyższego, do SN wpłynęło pismo prokuratora regionalnego w Szczecinie, w którym zmieniono wniosek ws. skazanego ponad 18 lat temu na dożywocie Arkadiusza Kraski i zwrócono się o przekazanie sprawy do I instancji zamiast uniewinnienia.





Spór o cyklotron. Stawką zdrowie i życie małych pacjentów chorych na raka

Kuriozalna sytuacja wokół jedynego w Polsce Centrum Cyklotronowego w Krakowie Bronowicach. Wciąż nie ma możliwości leczenia tam dzieci chorujących na raka. Wszystkie zainteresowane instytucje nie dość, że nie mogą dojść do porozumienia, to dodatkowo jeszcze obwiniają siebie nawzajem. W konsekwencji leczenie protonami jest niedostępne dla dzieci. Około 20 małych pacjentów rocznie, nie uzyskując takiej pomocy, może z tego powodu umrzeć.



Spór o cyklotron. Stawką zdrowie i życie małych pacjentów chorych na raka Kuriozalna sytuacja wokół jedynego w Polsce Centrum Cyklotronowego w Krakowie Bronowicach. Wciąż nie ma możliwości leczenia tam dzieci chorujących na raka. Wszystkie zainteresowane instytucje nie dość, że nie mogą dojść do porozumienia, to dodatkowo jeszcze obwiniają siebie nawzajem. W... czytaj więcej





Aleksandra Dulkiewicz: Chcę zaprosić do wspólnego świętowania 1 września u stóp pomnika

Dzisiaj chcę zaprosić do wspólnego świętowania. 1 września o 4.45 spotkajmy się u stóp pomnika, razem z harcerzami, ale także zaprosiliśmy kilkanaście miast z całej Europy doświadczonych II wojną światową - powiedziała w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.



Odnosząc się do przyjętej w czwartek przez Sejm specustawy ws. Westerplatte prezydent Gdańska podkreśliła: "Wczoraj byliśmy świadkami kolejnego etapu procesu legislacyjnego, który ma doprowadzić do tego, by to miejsce, w którym się znajdujemy, zostało przejęte przez państwo polskie. Nie byłoby pewnie w tym nic złego, gdybyśmy wszyscy jak tu jesteśmy - środowiska kombatanckie, historycy, muzealnicy, wszyscy wspólnie razem - przy jednym stole ustalili, jak ma wyglądać pamięć tego miejsca".





Aleksandra Dulkiewicz: Chcę zaprosić do wspólnego świętowania 1 września u stóp pomnika Dzisiaj chcę zaprosić do wspólnego świętowania. 1 września o 4.45 spotkajmy się u stóp pomnika, razem z harcerzami, ale także zaprosiliśmy kilkanaście miast z całej Europy doświadczonych II wojną światową - powiedziała w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. czytaj więcej

Ktoś celowo mógł podpalić magazyn z odpadami w Chybiu

Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie czwartkowego pożaru magazynu z odpadami w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim. Pożar opanowano wieczorem, ale nadal trwa dogaszanie pogorzeliska.



Śledczy już teraz nie wykluczają, że mogło dojść do podpalenia. To na razie jedna z hipotez, ale nie sposób jej wykluczyć.

W magazynie składowane były głównie zwoje z tekstyliami oraz tworzywa sztuczne, które miały zostać usunięte. Nakazał to właścicielowi magazynu wójt Chybia. W piątek urzędnicy mieli sprawdzić, czy polecenie wykonano. W czwartek magazyn zaczął płonąć.

Ktoś celowo mógł podpalić magazyn z odpadami w Chybiu Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie czwartkowego pożaru magazynu z odpadami w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim. Pożar opanowano wieczorem, ale nadal trwa dogaszanie pogorzeliska. czytaj więcej

Policja znalazła lokatorki mieszkania, w którym wybuchł gaz

Zielonogórska policja odnalazła matkę i córkę - lokatorki mieszkania, w którym w środę wybuchł gaz. W piątek policja opublikowała komunikat, prosząc o pomoc w ich odnalezieniu.

53-latka i 77-latka zostały odnalezione w piątek po południu w lesie za ogródkami działkowymi w zielonogórskiej dzielnicy Jędrzychów. Koczowały w prowizorycznym szałasie. Na widok policjantów młodsza próbowała uciekać.

Postawił się wielkiemu Novakowi Djokoviciowi: Widowiskowy pojedynek Huberta Hurkacza na Wimbledonie!

To był widowiskowy i emocjonujący pojedynek: w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Hubert Hurkacz przegrał wprawdzie z liderem światowego rankingu Serbem Novakiem Djokoviciem, ale swoją postawą zasłużył na uznanie zarówno przeciwnika, jak i wymagającej wimbledońskiej publiczności.

Losy spotkania rozstrzygnęły się w czterech setach: 5:7, 7:6 (7-5), 1:6, 4:6.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT! >>>>



Zwycięsko schodził dziś natomiast z londyńskiego kortu deblista Łukasz Kubot, grający w parze z Marcelo Melo. W drugiej rundzie wielkoszlemowej rywalizacji polsko-brazylijski duet pokonał Australijczyków Matta Reida i Aleksa De Minaura 6:7 (11-13), 6:4, 6:3, 7:6 (12-10) i po ponad 3 godzinach gry zameldował się w 1/8 finału.

Novak Djoković i Hubert Hurkacz tuż po zakończeniu 3-godzinnego pojedynku w trzeciej rundzie Wimbledonu / NIC BOTHMA / PAP/EPA

Sadźmy drzewa. Lasy mogą uratować nam klimat!

Przywracanie pokrywy leśnej na Ziemi, tam, gdzie jest to możliwe, może okazać się najskuteczniejszą metodą walki z ociepleniem klimatu - piszą na łamach czasopisma "Science" badacze z Crowther Lab przy Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu.

Ich przełomowa praca pokazuje, że lasy mogą przechwycić nawet dwie trzecie wyemitowanych przez gospodarkę człowieka gazów cieplarnianych.

By tak się stało, powinniśmy zalesić teren porównywalny z obszarem Stanów Zjednoczonych Ameryki. A co najistotniejsze, można to zrobić praktycznie bez zmniejszania powierzchni terenów przeznaczonych obecnie pod uprawy rolne.