We wtorek rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2020 rok. Zakłada on brak deficytu i zrównoważenie wydatków i dochodów na poziomie 429,5 mld zł. Nie spada poparcie dla partii rządzącej. Dziś poznaliśmy wyniki najnowszego sondażu "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, przeprowadzanego przez IBRIS, z którego wynika, że 41,3 proc. ankietowanych oddałoby głos na PiS, gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę. Jednak ponad 35 procent badanych uważa, że Zbigniew Ziobro powinien podać się do dymisji (35,1 proc.). Wszystko to w związku z "aferą Piebiaka", która - jak uważa 49,7 proc. - obciąża właśnie ministra sprawiedliwości. Jak wynika z ustaleń reportera RMF FM w związku z „aferą hejterską” KRS odkłada opiniowanie kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Władze Rady czekają na wyjaśnienia sędziów, których nazwiska padają w kontekście afery. Dziś ruszyła piąta edycja naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Przeczytajcie co jeszcze wydarzyło się we wtorek.

REKLAMA