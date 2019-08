Krajowa Rada Sądownictwa - w tym tygodniu - nie zajmie się opiniowaniem kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - dowiedział się reporter RMF FM. Z ustaleń naszego reportera wynika, że władze Rady czekają na wyjaśnienia sędziów, których nazwiska padają w kontekście afery hejterskiej. Pochylą się za to nad kandydatami do innych izb.

