Ruszamy z piątą edycją naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM! W tym roku – po raz kolejny - pięć szkół w Polsce otrzyma supernowoczesne, profesjonalnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Wszak „nowoczesna szkoła to lepszy start w przyszłość”! Nowe sale powstaną Zajączkach Drugich, Prawiednikach, Janczowie, Czernikowie i Wapnie. To kolejna odsłona projektu, który ma nieść pomoc i wsparcie tym, którzy tego potrzebują.

W tym roku Lepsze Jutro z RMF FM zawita do pięciu miejscowości w Polsce. Po raz drugi w ramach naszej cyklicznej charytatywnej akcji wyposażymy szkoły w supernowoczesne pracownie dydaktyczne. Okazuje się bowiem, że po poprzedniej edycji, z 2017 roku, na naszą platformę otrzymaliśmy mnóstwo podobnych zgłoszeń. Kapituła złożona z przedstawicieli radiowej redakcji wybrała kilka.

Tym razem Lepsze Jutro chcemy stworzyć setkom młodych ludzi z pięciu niewielkich miejscowości. To Zajączki II w woj. śląskim, Prawiedniki na Lubelszczyźnie, Janczowa w Małopolsce, Czerników w woj. łódzkim i Wapno w Wielkopolsce.

Chcemy pomóc rozwijać im pasje, realizować marzenia, poszerzać horyzonty i wyznaczać śmiałe cele. Stawiamy na naukę, pamiętając, że by osiągnąć sukces nie wystarczy talent, zaangażowanie nauczycieli, potrzeba też odpowiednio wyposażonych pracowni szkolnych. Przyświeca nam hasło: Nowoczesna szkoła to lepszy start w przyszłość.

Zajączki Drugie pierwszym przystankiem akcji

Tegoroczną akcję charytatywną rozpoczynamy w Zajączkach Drugich, małej miejscowości na skraju województwa śląskiego w powiecie kłobuckim. W tamtejszej szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego powstanie supernowoczesna, multimedialna, profesjonalnie wyposażona pracownia historyczno-humanistyczną.

O taką właśnie salę poprosił nas w swoim zgłoszeniu jeden z pracowników szkoły. Jak podkreślał w swoim wpisie: "marzeniem uczniów jest nauka w nowoczesnej, przyjaznej pracowni"

Cytat Moim i moich podopiecznych marzeniem jest nauka w prawdziwej, nowoczesnej, na miarę XXI wieku pracowni humanistycznej, w której nie tylko zgłębiane będą zagadki przeszłości, ale także gdzie będziemy mogli szlifować nasz piękny ojczysty język polski. (…) Przydałyby się nowe meble, ławki, stoliczki i przede wszystkim nowoczesne pomoce dydaktyczne, przeróżnego kalibru, od map historycznych, plansz po rolety w oknach.

W podobnym tonie wypowiada się dyrektorka placówki Wiesława Karasiak. W rozmowie z naszą dziennikarka Anną Kropaczek podkreśla, że najbardziej potrzebne są meble i podstawowe pomoce dydaktyczne. Najskromniejsze moim zdaniem i najbardziej potrzebne, to wyposażenie w meble, którego nie posiadamy, bo mamy w tej chwili w pracowni meble pochodzące z lat 60, stare stoliki, stare krzesła. Gdyby jeszcze doszły do tego pomoce typowo dydaktyczne: słowniki, encyklopedie, atlasy historyczne, audiobooki, inne pomoce do wykorzystania przy tablicy multimedialnej, to byłoby świetnie - zaznacza pani dyrektor.

Marcin Gładysz, nauczyciel historii w szkole, podkreśla, że dla niego, z jego perspektywy "potrzebne są przede wszystkim mapy historyczne z różnych okresów dziejów, zarówno świata jak i Polski, atlasy, plansze ścienne". Marzy mi się też zbiór portretów władców polskich - mówi.



Startuje kolejna edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Zmodernizujemy pracownię w Zajączkach Drugich Józef Polewka /RMF FM

Pięć nowoczesnych, w pełni wyposażonych pracowni szkolnych

Poza Zajączkami Drugimi, w ramach naszej akcji supernowoczesne pracownie powstaną także w Prawiednikach (woj. lubelskie), gdzie zmodernizujemy salę geograficzno-biologiczno-chemiczną, w Janczowej w Małopolsce, gdzie zorganizujemy pracownię matematyczną, w Czernikowie w Łódzkie, gdzie pomożemy zmodernizować pracownię informatyczną i w wielkopolskim Wapnie, gdzie wyposażymy pracownię językową.

Dzięki Waszej inicjatywie i naszemu wsparciu najbardziej potrzebujące placówki zyskają nowo wyposażone sale, gdzie uczniowie będą mogli korzystać z innowacyjnych metod nauczania, systemów multimedialnych usprawniających i uprzyjemniających naukę.

Wierzymy, że poszerzanie wiedzy, poznawanie i rozwój odmienią jutro nie tylko bezpośrednio zainteresowanym uczniom czy ich bliskim, ale także całym społecznościom.

Chcemy uczyć, jak mądrze wykorzystywać potencjał, wspierać, by łatwej osiągnąć sukces.

Piąta edycja naszej akcji

To już piąta edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM / RMF FM

Projekt corocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM powstał w 2015 roku. Wtedy to w Szydłowcu radio wybudowało dom dla rodziny pana Grzegorza, ojca samotnie opiekującego się piątką dzieci.

Nasza inicjatywa wzbudziła wówczas mnóstwo pozytywnych reakcji! Do naszej redakcji napłynęło wiele listów i sygnałów z prośbą, by nie poprzestawać na jednorazowej akcji. Dlatego też stworzyliśmy charytatywny projekt "Lepsze Jutro z RMF FM".

Nowe sale w OSP Bogdanówka. Wielki finał akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Na ten dzień z niecierpliwością czekali nie tylko strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w małopolskiej Bogdanówce, ale przede wszystkim dzieci i młodzież z całej okolicy. W niewielkiej miejscowości niedaleko Tokarni w Małopolsce oddaliśmy dziś w ramach naszej akcji charytatywnej trzy pięknie... czytaj więcej

W poprzednim roku projekt zrealizowaliśmy w trzech miejscach: w Bogdanówce w Małopolsce w remizie OSP wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy trzy sale szkoleniowo-edukacyjne; w Wieliczce pod Krakowem powstał ogród sensoryczny przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci. Z kolei dla wychowanków placówki wychowawczo-opiekuńczej z Inowrocławia przygotowaliśmy roczny pakiet edukacyjno-rozrywkowy. Zorganizowaliśmy 12 wycieczek, połączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zwiedzaniem, czy wyjściami do teatru, opery, kina czy na koncert. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]

W 2017 roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy akcję wyposażania szkolnych pracowni. Dzięki temu szkoły w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w warmińsko-mazurskim Morągu i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku otrzymały od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe! [WIĘCEJ O EDYCJI NASZEJ AKCJI Z 2017 PRZECZYTACIE TUTAJ>>>]

Lepsze Jutro z RMF FM zawitało też do Dębowca, gdzie przy naszym wsparciu pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski i z pasji mogli uczynić zajęcie, które pomoże utrzymać rodzinę!



Trzy lata temu odmieniliśmy natomiast życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia. Inwestycje z naszym logo znajdziecie w Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach. [TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>]