Już wszystko jasne: Złota Piłka dla Leo Messiego. Wbrew nadziejom polskich kibiców wyróżnienie w plebiscycie "France Football" dla najlepszego zawodnika świata znów - po raz siódmy - zostało przyznane Argentyńczykowi. Drugie miejsce zajął Robert Lewandowski. Polak otrzymał też tytuł najlepszego strzelca roku.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska / YOAN VALAT / PAP/EPA

Gala rozdania nagród odbyła się w paryskim Theatre du Chatelet. Messi dostał główną nagrodę w najbardziej prestiżowym plebiscycie piłkarskim po raz siódmy.

Drugie miejsce Lewandowskiego w plebiscycie to najlepszy wynik w historii polskiego futbolu. W 1974 roku Kazimierz Deyna zajął trzecie miejsce, a osiem lat później ten wynik powtórzył Zbigniew Boniek.



Lewandowski w poprzedniej edycji, czyli 2019 roku, zajął w plebiscycie ósme miejsce. Jego najlepszą lokatą była dotychczas czwarta - za 2015 rok.

Messi o 33 punkty wyprzedził Lewandowskiego. Argentyńczyk, który po Złotą Piłkę sięgnął już po raz siódmy, zebrał 613 punktów, a Polak - 580.

Trzeci z dorobkiem 460 pkt był Jorginho, który w tym roku z Chelsea Londyn zwyciężył w Lidze Mistrzów, a z reprezentacją Włoch w mistrzostwach Europy.

64 bramki Lewandowskiego w 2021 roku

W tym roku kalendarzowym, licząc wszystkie rozgrywki, Lewandowski zdobył już 64 bramki. Natomiast w okresie, który brano pod uwagę - 54 (od 1 stycznia do 24 października).



W tej kategorii brano pod uwagę gole w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych.



33-letni napastnik po raz kolejny został królem strzelców Bundesligi - z dorobkiem 41 goli, czym poprawił rekord słynnego Gerda Muellera, a także zapewnił sobie Złoty But, czyli nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza lig europejskich.



Jestem bardzo dumny, będąc tutaj. Prawie dwa lata po trudnym czasie, okresie pandemii. Bardzo cieszę się, że tutaj wróciłem. Zawsze w polu karnym jestem gotów strzelić gola. Dziękuję też moim trenerom i kolegom, bez nich to nie byłoby możliwe - przyznał Lewandowski, który podziękował również swoim bliskim za wsparcie.



Messi jako jedyny w historii sięgnął po Złotą Piłkę 7 razy

34-letni Messi, który latem odszedł z Barcelony i wzmocnił Paris Saint-Germain, jako jedyny w historii siedem razy sięgnął po Złotą Piłkę (Portugalczyk Cristiano Ronaldo - pięciokrotnie). Argentyńczyk wcześniej triumfował w latach 2009-12 oraz w 2015 i 2019 roku.



W poprzednim sezonie z dorobkiem 30 bramek okazał się najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy i po raz ósmy został królem strzelców. Z Barceloną zdobył Puchar Króla (Hiszpanii). Natomiast w lipcu wywalczył z reprezentacją Argentyny po raz pierwszy w swojej karierze mistrzostwo Ameryki Południowej, zostając również uznanym za najlepszego piłkarza turnieju.

Złota Piłka przyznawana od 1956 roku

"France Football" przyznaje swoją nagrodę już od 1956 roku. W latach 2010-15 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.



Głosują dziennikarze z około 180 krajów. W tym roku mogli przesyłać głosy do 24 października.



W ubiegłym roku "France Football" odwołał plebiscyt z uwagi na pandemię koronawirusa.