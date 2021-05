Robert Lewandowski w 89. minucie meczu Bayernu Monachium z Augsburgiem strzelił swojego 41. gola w zakończonym już sezonie Bundesligi. Wcześniej strzały polskiego napastnika kilka razy zatrzymał w świetnym stylu bramkarz Augsburga Rafał Gikiewicz. Lewandowski poprawił 49-letni rekord Gerda Müllera, a Bayern ostatni mecz sezonu wygrał 5:2.

Robert Lewandowski / ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / POOL / PAP/EPA

To był 17. występ Roberta Lewandowskiego przeciwko Augsburgowi. Nasz napastnik dotychczas strzelił tej drużynie 20 bramek. O 21. było bardzo ciężko.

W pierwszej połowie bramkarz gości Rafał Gikieiwcz obronił cztery strzały "Lewego". Także cztery razy skapitulował. Wynik meczu po 45 minutach nie był więc zagrożony. Jedyne pytanie brzmiało - czy Lewandowski wpakuje piłkę do siatki w drugiej części spotkania.

"Lewy" po przerwie uderzał choćby z 17 metrów z rzutu wolnego, ale piłkę ponownie zatrzymał Gikiewicz. Z biegiem czasu piłkarze Bayernu stracili jednak animusz w ofensywie i to goście zaczęli strzelać bramki.

Manuel Neuer dwukrotnie skapitulował. W końcówce spotkania Lewandowski w końcu wpakował piłkę do siatki. Po strzale Sane z dystansu Gikiewicz odbił piłkę przed siebie. Napastnik Bayernu najszybciej wystartował do futbolówki, minął bramkarza i w ostatniej akcji meczu ustalił wynik na 5:2.

Rekord Mullera ustanowiony 49 lat temu

Gerd Müller swój rekord ustanowił w innej piłkarskiej epoce. Był to sezon 1971/72. Niemiecki napastnik nazywany "Bomberem" zagrał wtedy we wszystkich ligowych spotkaniach bawarskiego klubu, ale bramki strzelał tylko w 19 z 34 meczów. Napastnik miał obok siebie wybitne piłkarskie osobowości jak Sepp Meier, Franz Becknebeur, Uli Hoeness czy Paul Breitner.

Piłkarze z Monachium w całym sezonie strzelili wtedy ponad 100 bramek. Mueller przez lata był gwiazdą światowego formatu. W całej karierze dla Bayernu strzelił blisko 400 goli. Łącznie z występami w innych klubach ponad 500.

W reprezentacji Niemiec jego bilans robi niesamowite wrażenie. To 68 meczów w 62 spotkaniach. Nam Müller także wbił bramkę w legendarnym półfinale mistrzostw świata w 1974 roku. Mecz w Monachium nazywany "meczem na wodzie" reprezentacja RFN wygrała 1:0.

Müller od lat walczy z chorobą Alzhaimera. Obecnie przebywa w domu opieki. Ma demencję i trudno nawiązać z nim kontakt. Żona byłego piłkarz Uschi Müller w niedawnym wywiadzie dla "Bilda" zapewniała, że jej zdaniem Gerd Müller nie byłby zazdrosny i pierwszy złożyłby gratulacje naszemu napastnikowi.

Lewandowski skuteczny i bardzo regularny

Od początku sezonu Robert Lewandowski imponował skutecznością i regularnością. Jeszcze na początku sezonu w październiku wbił cztery bramki Herthcie Berlin (4:3) a tydzień później trzy Eintrachtowi Frankfurt (5:0).

Od 12 grudnia do 30 stycznia trafiał do siatki rywali w 9 kolejnych meczach Bundesligi. Uzbierał w nich 12 trafień.

W marcu dwukrotnie popisał się hat-trickami w pojedynkach z Borussią Dortmund (4:2) i VfB Stuttgart (4:0).

Po czterech meczach pauzy spowodowanej kontuzją, wielu przy szansie na pobicie czy wyrównanie rekordu stawiało znak zapytania, ale polski napastnik strzelił bramkę FSV Mainz (1:2), trzy Borussi Moenchengladbach (6:0) i jedną dającą wyrównanie rekordu drużynie Freiburga (2:2).

Lewandowski zagrał w tym sezonie 29 spotkaniach Bundesligi a do siatki rywali trafiał łącznie w 24 z nich.

Cały sezon zamknięty z 48 bramkami

Lewandowski w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 40 meczach i strzelił 48 goli. Na boisku spędził łącznie 3379 minut. Oznacza to, że do bramki rywali trafiał średnio co 70 minut.

Średnia w Bundeslidze jest jeszcze bardziej okazała. W lidze niemieckiej "Lewy" pokonywał bramkarzy rywali co 60 minut.

Polak po raz szósty w karierze został Królem Strzelców Bundesligi i może ścigać inny rekord Gerda Müllera, który w tej klasyfikacji triumfował siedmiokrotnie. Bilans naszego napastnika w Bundeslidze to obecnie 350 meczów i 276 strzelonych bramek. Liderem klasyfikacji wszechczasów jest Müller z 365 trafieniami.

Za Lewandowskim niesamowity sezon, ale warto przypomnieć, że w poprzednim roku potrafił strzelać jeszcze więcej. W sezonie 2019/2020 zdobył łącznie 55 bramek. Złożyły się na to 34 trafienia w Bundeslidze, aż 15 goli w Lidze Mistrzów i 6 trafień w Pucharze Niemiec.