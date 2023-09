"Zielona granica" Agnieszki Holland otrzymała specjalną nagrodę jury na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Reżyserka zadedykowała to wyróżnienie wszystkim osobom, które pomagają uchodźcom. Złotego Lwa dla najlepszego filmu zdobył obraz Yorgosa Lanthimosa "Biedne istoty".

Agnieszka Holland i współreżyserka "Zielonej granicy" Katarzyna Warzecha / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

To nie był łatwy do zrobienia film - z wielu powodów - przyznała Agnieszka Holland po odebraniu nagrody. Dziękowała też wszystkim osobom, które razem z nią pracowały nad "Zieloną granicą", a także instytucjom, które wsparły ten projekt. To był nasz obowiązek. Musieliśmy to zrobić - podkreślała Holland.

Sytuacja pokazana w moim filmie trwa. Ludzie wciąż chowają się w lesie, pozbawieni godności, praw człowieka, bezpieczeństwa. Część z nich straci życie - nie dlatego, że nie mamy możliwości, by im pomóc, ale dlatego, że nie chcemy - mówiła reżyserka. Zadedykowała nagrodę aktywistom i lokalnym mieszkańcom, którzy pomagają uchodźcom - od Polski aż po Lampedusę.

"Zielona granica" - najważniejsze informacje o filmie

Wideo youtube

"Zielona granica" opowiada o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.

W obsadzie najnowszego filmu Agnieszki Holland są m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy - Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.

Scenariusz filmu Agnieszka Holland napisała wspólnie z Gabrielą Łazarkiewicz-Sieczko oraz Maciejem Pisukiem. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk. Do polskich kin "Zielona granica" trafi 22 września.



Holland w RMF FM: Jeżeli miałabym kogokolwiek osądzać, to na pewno nie strażników

Robiliśmy ten film z całą uczciwością - i ludzką, i artystyczną, i intelektualną, jaką mogliśmy wykrzesać z siebie. Nie ma w nim żółci. Są szczere emocje i szczera prawda o cierpieniu, ludzkich wyborach i o ludzkim pięknie również - zapewniała Agnieszka Holland w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM. Ja mam średnią wiarę w to, że jeden film może zmienić świat. Ale myślę, że moim zadaniem nie jest zmiana świata (...). Chodzi mi o to, żeby dać świadectwo - dodała.

Ja nie uważam, że sztuka ma obowiązek się zawsze angażować w jakieś spory polityczne czy społeczne. Ale są takie sytuacje, kiedy wydaje mi się, że sztuka - przynajmniej jej część, która najbardziej jest wrażliwa na to, powinna dawać świadectwo prawdzie, nawet jeśli jest bardzo niewygodna, kontrowersyjna, bolesna - stwierdziła w RMF FM reżyserka "Zielonej granicy". Odniosła się w RMF FM do pojawiających się sugestii, że jej film wymierzony jest w polską straż graniczną. Jeżeli miałabym kogokolwiek osądzać, to na pewno nie strażników, ale raczej tych, którzy stawiają ich w sytuacji, w której nie ma dobrego wyjścia. Albo się nie wykona rozkazu, albo się kogoś bardzo skrzywdzi - mówiła Holland. Nawet jeżeli możemy mówić o wojnie hybrydowej, to uchodźcy nie są ślepymi nabojami, ale są żywymi, cierpiącymi ludźmi - zwróciła uwagę.

"Zielona granica" nie była jedynym polskim filmem w konkursie głównym weneckiego festiwalu. Zakwalifikował się też do niego obraz "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

Michał Englert, Agnieszka Holland i Małgorzata Szumowska na festiwalu w Wenecji / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

W jury konkursu głównego festiwalu w Wenecji znaleźli się: amerykański reżyser, scenarzysta i producent Damien Chazelle (przewodniczący), palestyński aktor Saleh Bakri, nowozelandzka reżyserka, scenarzystka i producentka Jane Campion, francuska reżyserka i scenarzystka Mia Hansen-Love, włoski reżyser, aktor i kompozytor Gabriele Mainetti, brytyjsko-irlandzki reżyser i scenarzysta Martin McDonagh, argentyński reżyser i scenarzysta Santiago Mitre, amerykańska reżyserka, ubiegłoroczna laureatka Złotego Lwa Laura Poitras oraz tajwańska aktorka Shu Qi.