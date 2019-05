Państwowa Komisja Wyborcza podała na swojej stronie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeliczone z 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce. Według nich Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 46,01 proc. głosów, Koalicja Europejska - 37,87 proc., Wiosna - 6,02 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,71 proc., Lewica Razem - 1,23 proc. Wyniki te oznaczają, że mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety - PiS, Koalicja Europejska i Wiosna.

07:21

47,76 proc. - to wynik Koalicji Europejskiej w wyborach do PE w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. PiS z 36,85 proc. uzyskał drugi wynik, a trzeci Wiosna z 7,46 proc. poparcia. Informację o wynikach głosowania w okręgu nr 13 na podstawie danych ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych podała na swojej stronie Państwowa Komisja Wyborcza.

W okręgu najwięcej głosów - 239 893 - otrzymał były minister zdrowia, poseł PO Bartosz Arłukowicz, "dwójka" na liście Koalicji Europejskiej. Drugi wynik - 185 168 głosów - uzyskał minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński (PiS). Trzeci jest lider listy KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, europoseł i wiceszef PE mijającej kadencji Bogusław Liberadzki (SLD). Jego wynik to 99 897 głosów.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, "trójka" na liście PiS, uzyskała 70 916 głosów. To czwarty wynik w skali okręgu. Natomiast "trójka" listy KE, marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak (PO) otrzymała 40 942 głosy. Liderka listy KW Wiosna Roberta Biedronia, zielonogórska radna Anita Kucharska-Dziedzic dostała 35 288 głosy.

W okręgu nr 13 frekwencja wyborcza wyniosła 42,10 proc. Tradycyjnie najwyższa była w większych miastach.

07:11

Na dużą przewagę PiS-u nad Koalicją Europejską wpływ miała między innymi pogoda. Jarosław Gowin mówi wprost, że ostatnie podtopienia i reakcja rządu na tę kryzysową sytuację miały pozytywny i decydujący wpływ na wynik wyborów.

W moim przekonaniu one (wybory - red.) rozstrzygnęły się na wałach, tam gdzie premier Morawiecki w otoczeniu strażaków, mieszkańców, policji walczył o to, żeby żywioł nie odprowadził do spustoszeń - stwierdził wicepremier.

Jego zdaniem, Koalicji Europejskiej mogło zaszkodzić nagrywanie spotu wyborczego z udziałem m.in. Grzegorza Schetyny na tle wałów przeciwpowodziowych. Wyniki wyborów pokazują, że wyborcy Koalicji Europejskiej byli w niedzielę mniej zdeterminowani. Politycy PO liczyli na wyższą frekwencję w swoich dawnych bastionach, m.in. na zachodzie Polski.

PiS-owi udało się bardziej zmobilizować swój elektorat niż nam. To jest wyzwanie na kolejne miesiące do jesieni - mówił szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann.

06:54



PKW podała także frekwencję dla 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych. Średnia frekwencja dla całego kraju wyniosła 45,42 proc.



Największa frekwencja była w okręgu nr 4 Warszawa - 60,35 proc. Najniższa w okręgu nr 3 Olsztyn - 38,97 proc. Przekłada się to na wyniki frekwencji w województwach. Dla mazowieckiego jest to 52,27 proc., a warmińsko-mazurskie 37,24 proc.



Średnia frekwencja dla dużych miast (pow. 250 tys. mieszkańców) wyniosła 56,40 proc. Najwyższa frekwencja była w Warszawie - 62,42 proc., a najniższa w Białymstoku - 49,63 proc.



Frekwencja w miejskich obwodach wyborczych wyniosła 48,47 proc., a w wiejskich - 40,66 proc. Najniższa frekwencja była w gminie Zębowice (woj. opolskie) - 21,76 proc.





06:46

Bardzo się cieszę z tego wyniku. Jestem dumny i szczęśliwy, że udało się wygrać pierwszy raz w historii wybory do Parlamentu Europejskiego dla PiS - stwierdził szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. Wygraliśmy pomimo tego, że po drugiej stronie była zjednoczona opozycja, była też bardzo duża determinacja, wola, aby nas pokonać - dodał.





06:43



Znamy już dane z 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce. Według nich Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 46,01 proc. głosów, Koalicja Europejska - 37,87 proc., Wiosna - 6,02 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,71 proc., Lewica Razem - 1,23 proc. Wyniki te oznaczają, że mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety - PiS, Koalicja Europejska i Wiosna.





06:18



PKW podała frekwencję dla 90,09 proc. obwodowych komisji wyborczych. Średnia frekwencja dla całego kraju wyniosła 45,09 proc.



Największa była w okręgu nr.4 Warszawa, gdzie wyniosła aż 60,41 proc. Najniższa w okręgu nr.3 Olsztyn 38,95 proc. Przekłada się to na wyniki frekwencji w województwach. Dla mazowieckiego jest to 52,30 proc. a warmińsko-mazurskie 37,20 proc. Średnia frekwencja dla dużych miast w Polsce wyniosła 56,41 proc.





06:07

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeliczone z 90,03 proc. obwodowych komisji wyborczych. Według nich Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 46,50 proc. głosów, Koalicja Europejska - 37,50 proc., Wiosna - 5,96 proc., Konfederacja - 4,53 proc., Kukiz'15 - 3,71 proc., Lewica Razem - 1,23 proc. Wyniki te oznaczają, że mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety - PiS, Koalicja Europejska i Wiosna.







Jeśli wyniki z 90 proc. komisji znacząco się nie zmienią, Konfederacja nie zdobędzie mandatu w PE, choć wcześniejsze wyniki sondażowe dawały jej mandaty.





06:00



O godz. 7.00 odbędzie się konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej na temat cząstkowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Będziemy ją dla Was relacjonować!





05:52

Już za godzinę pierwsza o poranku polityczna rozmowa w RMF FM. Gościem Roberta Mazurka będzie Joachim Brudziński!









05:44



Jeśli w danych PKW nie będzie większych zmian po przeliczeniu 100 proc. głosów, mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety - PiS, Koalicja Europejska i Wiosna.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. Jeśli te wyniki się nie zmienią, Konfederacja nie zdobędzie mandatu w PE, choć wcześniejsze wyniki sondażowe dawały jej mandaty.





05:29

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego po przeliczeniu głosów z 86,03 proc. obwodowych komisji. W tym zestawieniu na pierwszym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość - 47 proc. Druga jest Koalicja Obywatelska - 37,05 proc.





Według danych PKW z 86,03 proc. obwodowych komisji, Wiosna uzyskała 5,92 proc.; Konfederacja 4,52 proc.; Kukiz'15 3,73 proc.; a Lewica Razem 1,23 proc.





05:05



Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego z poparciem 45,3 proc. - wynika z sondażu Ipsos late poll 90 proc. dla TVP, TVN i Polsatu. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Europejska z poparciem 37,9 proc. Według sondażu pięcioprocentowy próg przekracza także Wiosna (6,0 proc.) i Konfederacja (5,2 proc.).





Pozostałe komitety nie przekraczają 5-procentowego progu. Kukiz'15 uzyskał 3,8 proc., natomiast Lewica Razem 1,4 proc.



Zgodnie z tym sondażem PiS uzyskuje w Parlamencie Europejskim 26 mandaty, Koalicja Europejska 21 mandaty, Wiosna 3 mandaty a Konfederacja - 2. Frekwencja wyniosła 43,4 proc.



Tzw. late poll 90 proc. to wyniki sondażowe z późniejszej godziny niż wcześniej podane sondaże late poll (z około północy) i exit poll (podane o godz. 21).



Według wyników sondaży Ipsos late poll z około północy PiS uzyskało poparcie - 43,1 proc., Koalicja Europejska - 38,4, Wiosna Roberta Biedronia poparcie 6,7 proc., a Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 6,2 proc.



Z kolei w myśl sondazy exit poll, ogłoszonych o godz. 21 PiS zdobyło poparcie 42,4 proc., Koalicja Europejska 39,1 proc., Wiosna Roberta Biedronia 6,6 proc., a Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy 6,1 proc.



Pozostałe ugrupowania znalazły się pod progiem wyborczym - Kukiz'15 z poparciem odpowiednio 3,8 proc. i 4,1 proc., a Lewica Razem z poparciem 1,4 proc. i 1,3 proc.



Z sondażu wynika, że PiS najwyższe poparcie wyborców uzyskało w siedmiu okręgach, a Koalicja Europejska w sześciu.