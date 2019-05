"Każdemu mojemu następcy będę życzył powodzenia i będę trzymał za niego kciuki" - stwierdził w RMF FM minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Nie chciał potwierdzić informacji, że Elżbieta Witek będzie jego następczynią w MSWiA. "Jest politykiem niezwykle doświadczonym, kompetentnym. Czy zostanie ministrem? To jest decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego. Nie mam takiej wiedzy" - dodał.

Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie - twarzą tej kampanii, strategiem tej kampanii był Jarosław Kaczyński. On postawił na czele szefa sztabu Tomka Porębę, Krzysztof Sobolewski - odpowiedzialny za struktury nasz pełnomocnik wyborczy - poprowadzili tę kampanię wbrew wielu głosom, które padały, że Jarosław Kaczyński powinien być schowany, powinien siedzieć na Nowogrodzkiej - mówił w RMF FM Joachim Brudziński. W dużych miastach mamy kawał roboty jeszcze do zrobienia przed wyborami jesiennymi. Będziemy tę pracę wykonywać. Pokora i ciężka praca - to dało nam zwycięstwo - ocenił.



Gratuluję, znakomity wynik. Niezwykle imponujący. Szczere gratulacje - tak Joachim Brudziński skomentował wyniki wyborów europejskich w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. W regionie najwięcej głosów - 239 893 - otrzymał były minister zdrowia, poseł PO Bartosz Arłukowicz, "dwójka" na liście Koalicji Europejskiej. Drugi wynik - 185 168 głosów - uzyskał minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Nawet się nam nie śniło, kiedy startowaliśmy. 180 tysięcy głosów? Matko Boska - zareagował wiceprezes PiS dowiedziawszy się o rezultacie głosowania.

Jak zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM szef MSWiA, w Parlamencie Europejskim "chce być w komisji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, za sprawy wewnętrzne". Najbardziej interesuje mnie obszar reformy prawa azylowego. (...) Tak samo interesuje mnie reforma Frontexu. (...) Jest kwestia całego obszaru związanego z szeroko rozumianą gospodarką morską - stwierdził Brudziński.



