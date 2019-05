"Zwycięstwo PiS-u to jest dwa razy K plus P: kiełbasa i Kościół plus propaganda" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller. "Rozdawanie każdemu, bez względu na jego sytuację materialną i bez żadnych kryteriów pokazujących sytuację ekonomiczną danej rodziny to nie jest inwestycja w przyszłość" - dodał.

Leszek Miller /Archiwum RMF FM