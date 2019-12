Wybuch gazu w w Szczyrku. Trzykondygnacyjny budynek zawalił się. Straż pożarna informuje, że pod gruzami może być nawet osiem osób.

Wybuch miał miejsce przed godziną 19. Eksplozja była tak silna, że trzykondygnacyjny dom zawalił się całkowicie. Doszło też do pożaru.

Ogień udało się już opanować. Nad gruzowiskiem nadal unosi się dym.

Jedna z mieszkanek budynku wracała z pracy, gdy doszło do eksplozji. Powiedziała strażakom, że w środku mogło być osiem osób - wśród nich także dzieci.



Dom jest w gruzach. Nikt nie wie dokładnie, ile osób mogło w nim być w chwili wybuchu. Mieszkało tam kilka osób - powiedział w rozmowie z PAP Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. Dodał, że trwa "ręczne, bardzo delikatne odgruzowywanie". Nie możemy jeszcze wjechać tam z ciężkim sprzętem - tłumaczył.







W akcji ratunkowej uczestniczy kilkanaście zastępów strażaków, a kolejni dojeżdżają na miejsce. Do Szczyrku dotarła też specjalistyczna grupa poszukiwawcza z Jastrzębia-Zdroju z psami ratowniczymi.

Co było przyczyną eksplozji?



Pytany przez PAP o prawdopodobną przyczynę wybuchu rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa Artur Michniewicz powiedział, że doszło do przewiercenia znajdującego się w budynku gazociągu podczas robót wykonywanych przez zewnętrzną firmę.



Na 100 proc. przewiercony został gazociąg średniego ciśnienia, stalowy, o średnicy 150 mm. Po prostu wbili się w gazociąg - tłumaczył. Nasze stacje zanotowały bardzo duże uchodzenie gazu, takie chwilowe, momentalne, tak się dzieje, kiedy w gazociągu powstaje dziura i widocznie, jeżeli to stalowy gazociąg i stalowe wiertło, to nietrudno o iskrę - dodał.



Jak podkreślił Michniewicz, na razie trudno powiedzieć, kiedy i jaka firma wykonywała te prace. Prawdopodobnie mogło być tak - ale to tylko przypuszczenia - że wyciągając wiertło, poszła jakaś iskra i doszło do wybuchu - powiedział.



Rzecznik PSG podkreślił, że powodem wybuchu nie mogło być uszkodzenie gazociągu wynikające z eksploatacji. Nie była to też wina ludzi mieszkających w budynku.