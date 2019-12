Najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót budowlanych - poinformowała w nocy Polska Spółka Gazownictwa. Roboty te nie dotyczyły sytemu gazowniczego i nie były nadzorowane przez specjalistów gazownictwa - dodano. Dwa kolejne ciała, osób dorosłych, zostały znalezione w gruzowisku po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku - poinformował ok. 4:35 w nocy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W sumie w gruzowisku odnaleziono cztery ciała, w tym dziecko. Według świadków, w budynku mogło być osiem osób.

Na miejscu wybuchu pracuje 150 strażaków / Hanna Bardo / PAP

Najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku w środę wieczorem było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę AQUA System - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy PSG Artur Michniewicz.

Jak dodał, "roboty budowlane nie dotyczyły systemu gazowniczego, ani nie były wykonywane na zlecenie spółki gazownictwa". Nie były także nadzorowane przez specjalistów gazownictwa - podkreślił.

Michniewicz zapewnił, że służby pogotowia gazowego dotarły bardzo szybko na miejsce zdarzenia i odcięły dopływ gazu do uszkodzonego gazociągu. Po zakończeniu akcji na miejscu katastrofy przystąpią do zlokalizowania miejsca uszkodzenia, naprawy i przywrócenia dostaw gazu.

Powołano specjalną komisję, która zbada bezpośrednią przyczynę uszkodzenia gazociągu, wynik jej prac powinien być znany w ciągu doby od momentu rozpoczęcia prac ekspertów. Pracownicy pogotowia gazowego ściśle współpracują z wszystkimi służbami działającymi na miejscu zdarzenia - podsumował przedstawiciel PSG.

Spod gruzów wydobyto ciała czterech osób, trwa akcja ratownicza

Trwa już dziesiąta godzina akcji ratunkowej w Szczyrku. Niestety mamy nie najlepsze informację - zostały znalezione kolejne dwie osoby. Mamy kolejne dwie ofiary tego wybuchu. (...) Z tego co wiadomo, to są osoby dorosłe - mówił ok. 4:35 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Jak zaznaczył, akcja ratunkowa będzie cały czas kontynuowana, do skutku "wierząc, że nie będzie już tam nikogo".



Praca i akcja jest w bardzo trudnych warunkach. Z jednej strony warunki atmosferyczne, dym, który utrudnia. Większość prac jest przeprowadzana ręcznie tak, aby niczego i nikogo nie naruszyć. Stąd też ciężki sprzęt nie może być używany często - tłumaczył wojewoda.



Wojewoda śląski wcześniej ok. godz. 1:30 poinformował, że znaleziono pierwsze dwa ciała w gruzowisku: dziecka i osoby dorosłej.

Wybuch tak silny, że było go słychać wiele kilometrów dalej

Do wybuchu doszło ok. godz. 18:30. Eksplozja była tak silna, że trzykondygnacyjny dom zawalił się całkowicie. Doszło też do pożaru.

Ogień udało się opanować. Nad gruzowiskiem nadal unosi się jednak dym.

Jedna z mieszkanek budynku wracała z pracy, gdy doszło do eksplozji. Powiedziała strażakom, że w środku mogło być osiem osób - wśród nich także dzieci.



Świadkowie mówią, że huk eksplozji był tak duży, że można go było usłyszeć wiele kilometrów od miejsca zdarzenia. Mieszkam może kilometr stąd. Usłyszałam taki huk, że nie wiedziałam co się dzieje. Nagle słyszę, że jadą strażacy na sygnale, jedni za drugimi. Znam ludzi, którzy tam mieszkają. To ludzie w średnim wieku z dziećmi - powiedziała jedna z mieszkanek Szczyrku.

Działania na miejscu prowadzi ok. 200 strażaków zawodowych i ochotniczych. Jest też specjalistyczna grupa poszukiwawcza z Jastrzębia-Zdroju z psami ratowniczymi.

Szef śląskich strażaków Jacek Kleszczewski przekazał, że strażacy są sukcesywnie podmieniani. Jest naprawdę bardzo dynamicznie i ratownicy muszą uważać ponieważ w bardzo trudnych warunkach działają. (...) cały czas walczymy z czasem, że te osoby które poszukujemy, gdzieś może się znajdują w zakamarkach. To nas determinuje i naprawdę ratownicy wkładają wszystkie swoje siły, żeby przeszukać jak najszybciej to gruzowisko - powiedział.



Jak dodał, psy nie mogą jeszcze wejść na teren poszukiwań, ponieważ ciągle trwa proces spalania, a to jest niebezpieczne dla zwierząt. To jest wyjątkowo trudna akcja - mówi w rozmowie z RMF FM Aneta Gołębiowska rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Katowicach. Akcja jest bardzo trudna ze względu na warunki atmosferyczne, panującą noc. Widoczność jest utrudniona. Z powodu tego zadymienia jest tam trudno dotrzeć. Jest to mozolna praca, jeszcze na pewno przez wiele godzin - mówi Gołębiowska.

Na miejscu eksplozji jest również 50 policjantów. Policjanci ustalają, ile osób tam rzeczywiście zamieszkiwało i gdzie te osoby teraz się znajdują. Starają się dotrzeć do rodziny, do najbliższych, do znajomych tych osób, które prawdopodobnie tutaj mieszkały - mówił Roman Szybiak z bielskiej policji.