Globalna awaria serwisów Facebook, Instagram i WhatsApp. Problemy użytkowników pojawiły się we wtorek po południu. Większość z nich odzyskała dostęp do swoich kont tuż przed północą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Serwisy Facebook, Instagram oraz WhatsApp przestały działać we wtorek wieczorem. Na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy mnóstwo informacji o problemach od naszych słuchaczy.

Raporty na witrynie DownDetector.com wykazały, że awarie pojawiły się w wielu miejscach na świecie. Według agencji EFE trudności z dostępem do serwisów zaobserwowano w USA, Meksyku, Francji, Rumunii, Norwegii, Gruzji, Grecji i innych krajach.

Głos w sprawie problemów zabrał szef ds. technologii Facebooka. "Szerze przepraszamy wszystkich dotkniętych awariami. Mamy problemy z siecią. Nasze zespoły pracują tak szybko, jak to możliwe, by przywrócić działanie platform" - zaznaczył na Twitterze Mike Schroepfer.



Jak przekazała dziennikarka "The New York Times" Sheera Frenkel, pracownicy Facebooka mieli jeszcze jeden problem. "Rozmawiałam przez telefon z kimś, kto pracuje dla Facebooka. Przekazał, że niektórzy nie mogą wejść do budynków, aby zacząć oceniać zakres awarii, ponieważ ich identyfikatory nie działają przy próbie uzyskania dostępu do drzwi" - napisała na Twitterze.



Według doniesień "The New York Times" nie działała również aplikacja do wewnętrznej komunikacji między pracownikami, nie są w stanie wykonywać swojej pracy.



Eksperci cytowani przez "The Washington Post" wskazali, że powodem awarii były prawdopodobnie błędna konfiguracja serwerów spółki, które uniemożliwiają aplikacjom komunikację z resztą internetu. "The New York Times" podał, że dwaj pracownicy zespołu ds. cyberbezpieczeństwa Facebooka ocenili, że awaria nie jest wynikiem cyberataku, ze względu na skalę awarii, która odcięła dostęp do wszystkich aplikacji należących do firmy, m.in. Messengera, Instagramu i Whatsappa.



Do awarii doszło w czasie, kiedy przedstawicielka Facebooka Antigone Davis występowała w telewizji CNBC, broniąc firmy przed oskarżeniami byłej pracownicy firmy Frances Haugen - a także wielu kongresmenów - m.in. na temat badań mających ukazywać szkodliwość produktów firmy dla dzieci, a także na promowanie nienawiści przez algorytmy Facebooka.



W trakcie awarii wielu użytkowników Facebooka weszło w międzyczasie na Twittera, powodując chwilowe przeciążenia serwisu. Jak podaje portal The Verge, podobnych trudności doświadczała strona Is It Down Right Now, służąca do sprawdzania, czy strony (w tym przypadku Facebook) doświadczają awarii.

Tuż przed północą czasu polskiego znów można było skorzystać z Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i Messenger.





Przez awarię spółki technologiczne odnotowały spadki. Gigant mediów społecznościowych Facebook tracił już po tym, jak został oskarżony o "zdradę demokracji" przez sygnalistkę, która ujawniła dokumenty sugerujące, że dyrektorzy giganta byli świadomi negatywnego wpływu jego platform na niektórych młodych użytkowników.