"Państwo jest poważne. (...) Staramy się, by odpowiedzi na interpelacje były jak najbardziej satysfakcjonujące. (...) Myślę, że to jakiś jednostkowy przypadek" - tak o odpowiedzi ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego na interpelację posła Adama Andruszkiewicza mówi Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ardanowski na pytania Andruszkiewicza odpowiedział dwoma słowami: "Znakomicie" i "wszystkie".

Nie znam takiego projektu i nie znam takiego pomysłu na tę chwilę. Mówimy o sprawie sprzed 2,5 roku, która jest dawno zamknięta, która trwała 2 dni i tyle. To, czy wrócimy, być może ktoś ma takie pomysły, ja ich nie znam na tę chwilę - mówi gość Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski, RMF FM: Łukasz Schreiber, poseł, minister w kancelarii premiera, PiS. Dobry wieczór.



Łukasz Schreiber: Kłaniam się Państwu.



Na początek zaproponuję krótką zamianę ról. Pan będzie pytał, a ja będę odpowiadał, ale proszę się nie martwić, wszystko jest zaplanowane i upisane. Bo pana kolega z rządu - poseł Andruszkiewicz, teraz już wiceminister, pisze interpelację do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o pracę resortu. Czyli pan czyta to wytłuszczone, a ja będę czytał odpowiedzi, jeśli pan pozwoli.



Nie wie, pan... Naprawdę.



Bardzo proszę. Słuchacze chętnie usłyszą, to jest bardzo ciekawa wymiana zdań...

Znaczy wie pan co, nie wiem...



Dobra, to ja zaczynam sam w takim razie, skoro pan nie chce...



Być może jest ciekawa wymiana zdań...



Bardzo ciekawa. Pan poseł Andruszkiewicz pyta: Jak wygląda podsumowanie rozpoczętych i zakończonych głównych prac i działań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 roku? Odpowiedź? Znakomicie. Które z tych prac są dla resortu priorytetowe - pyta poseł Andruszkiewicz? Wszystkie - odpowiada pan minister rolnictwa. Kurtyna, boki zrywamy, śmiejemy się, jest zabawa. Poważne państwo, panie ministrze?



Państwo oczywiście jest poważne.



A ten dialog jest poważny?



Musiałbym do tych interpelacji spojrzeć.



Ale to jest cała treść w dialogu między panem posłem a panem ministrem.



No tak. Widzę w tym momencie tylko kartkę papieru.



Proszę bardzo. Kartkę papieru z całą treścią i zawartością tej wymiany myśli.

